Kiss no editará más discos por las descargas gratuitas

El grupo de rock estadounidense anunció que no planea editar discos de estudio con material inédito en los próximos años a raíz de la modalidad de descargar música gratuita que no permite a los artistas percibir el dinero correspondiente por su obra.

Así lo confirmó el bajista y líder de la banda, Gene Simmons, quien explicó que no hay interés en ofrecer nuevo material "a menos que exista un modelo financiero que funcione".

"La gente se ha convencido a sí misma que no quiere pagar por material y Kiss no es una cuestión de caridad", expresó el músico. En este sentido, aclaró que la banda será la única que decida "cuánto dar y dónde" porque no quiere que "alguien considere que tenemos mucho dinero como para que nos paguen por nuestro disco".

El año pasado, el guitarrista y cantante Paul Stanley había deslizado conceptos similares cuando había manifestado que no veía razones para publicar nueva música por culpa de las descargas gratuitas.

Los últimos trabajos discográficos e la agrupación fueron "Monster" (2012), y "Sonic Boom" (2009).