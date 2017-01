Hasta $ 7000 se piden para ver el primer Superclásico del año, y el único del verano

Boca y River van a jugar mañana en Mar del Plata el primer Superclásico del año, el único pautado para este verano, y al que podrán asistir el público de las dos parcialidades, todo un suceso.

Como cada vez que se enfrentan los dos principales equipos del país, conseguir una entrada se convierte en un tema, o en una aventura más bien.

De hecho, hasta hace una semana no se sabía ni que empresa las vendía ni los precios. La confusión fue mayor aún cuando desde las páginas de este diario se dio a conocer que se ofrecían tickets en reventa cuando todavía no se comercializaban oficialmente.

Una vez anunciada la liberación de las localidades, el viernes pasado, ese mismo día se agotaron en pocas horas.

Por lo que la reventa volvió a estallar. Hasta el día de ayer en el mercado negro se podían conseguir entradas que van desde los $ 1000 la popular más económica en la plataforma de Ticketbis (recientemente adquirida por el grupo eBay y a punto de integrarse con Stubhub) donde se garantizan las operaciones, hasta los casi $ 7000 que se piden por una ubicación en la fila 1 de los sectores de palcos, en la misma compañía, donde las plateas promedian los $ 4000.

Por su parte en Mercado Libre, con una llamativamente baja oferta (será que se vendieron la mayoría a esta altura), las entradas van de los $ 700 a los $ 2300, dependiendo de la ubicación como siempre. Mientras que en Viagogo se encuentran desde los $ 1300 la general más barata hasta los $ 5500 de la platea más costosa. Los precios de las entradas "oficiales" eran: populares, $ 350; plateas descubiertas $ 800; plateas altas cubiertas, $ 900; plateas cubiertas bajas $ 1200, y palcos $ 1500.

En la previa, este viernes, se jugará la Copa Fundación Banco Ciudad, que reúne, una vez más, a históricas figuras de River, Boca, Racing e Independiente que representarán a los equipos de sus amores bajo el lema "Fútbol sin violencia" y a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti. El encuentro será en el balneario 12 de Punta Mogotes.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, Guillermo Barros Schelotto realizaría seis variantes en relación al partido contra San Lorenzo. El DT aún no confirmó a los once, pero dio algunos indicios en la práctica que realizó ayer donde el defensor Gino Peruzzi jugó en lugar de Leonardo Jara. Además Fernando Tobio entró por Santiago Vergini, (expulsado ante San Lorenzo) mientras que Juan Insaurralde reemplazó a Lisandro Magallán. En tanto, Pablo Pérez estuvo por Sebastián Pérez, a la vez que Ricardo Centurión ocupó la plaza de Wilmar Barrios y Cristian Pavón ingresó por Fernando Zuqui. Por el lado de River lo que se sabe es que Marcelo Gallardo quiere ganar a toda costa el partido, después de una pretemporada de resultados adversos, con lo que pondrá en cancha a todos sus titulares. Fox Sports, desde las 22,10