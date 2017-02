Harry Potter cumple 20 años con un valor de marca de u$s 15.000 millones

El mundo de las novelas fantásticas está de aniversario. Es que este año se cumplen dos décadas desde la publicación del primer libro de la popular saga de Harry Potter creada por la británica J. K. Rowling.



No cabe duda que el éxito comercial de la historia ha sido extraordinario. Forbes calcula en u$s 15.000 millones el valor actual de la marca.



El camino al éxito inició un 26 de junio de 1997, cuando la editorial británica Bloomsbury sacó a la venta "Harry Potter y la piedra filosofal", luego de que el manuscrito fuese rechazado en otras casas editoriales.



La novela fue bien recibida entre los lectores jóvenes de habla inglesa, por lo que la firma estadounidense Scholastic compró los derechos para el mercado norteamericano.



Atraído por este triunfo literario, el estudio Warner Bros. adquirió los derechos para producir las películas basadas en los siete primeros libros de la saga.



La adaptación cinematográfica del último libro se dividió en dos partes, la segunda de las cuales superó a sus antecesoras en recaudación con u$s 1341 millones.



En efecto, las ocho cintas de la saga acumularon más de u$s 7,7 mil millones en taquilla, monto que supera la recaudación de franquicias populares como Star Wars y James Bond.



Asimismo, la saga literaria ha vendido más de 450 millones de copias en todo el planeta, con traducciones a más de 79 idiomas, según releva el diario Gestión de Perú.



Y no queda ahí. " Harry Potter y el legado maldito", que es considerado el octavo libro, es el guión de la obra de teatro estrenada el año pasado en Londres con entradas agotadas con meses de anticipación.



Lejos de consumir la historia, Rowling ha escrito seis libros secundarios que complementan el argumento de la saga original. También abrió el portal Pottermore donde ha creado más personajes e historias paralelas.

Celebraciones

Una de las novedades más ansiadas por los fanáticos es la edición especial de "Harry Potter y la piedra filosofal" que Bloomsbury publicará para conmemorar esta fecha.El lanzamiento está programado para el 1 de junio, que coincide con el aniversario del primer título. A nivel mundial, lo más esperado es la exposición organizada por la Biblioteca Británica que se prolongará hasta inicios del 2018 informó El Mercurio de Chile. Allí se mostrarán documentos de Rowling y la editorial sobre la saga, así como información de la historia de la magia con escritos que se remontan a la Edad Media.