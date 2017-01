Disney manda:

"Rogue One: Una historia de Star Wars", el primero de los "spin-off" que amplían el universo de la saga galáctica creada por George Lucas en 1977, ha superado la barrera de los mil millones de dólares en taquilla. La cinta, protagonizada por la actriz británica Felicty Jones, alcanzó exactamente los u$s 1011 millones en los cines de todo el mundo.



De esta cifra, un poco más de la mitad (unos 512 millones) los recaudó en el mercado estadounidense, mientras que otros 499 millones los generó en el resto de países.



"Rogue One" se convierte así en la cuarta película más taquillera estrenada en 2016. Una lista de éxitos en la que Disney ostenta el monopolio absoluto ya que cuenta con "Capitán América: Civil War" (u$s 1153 millones), "Buscando a Dory" (u$s 1027 millones) y "Zootopía" (u$s 1023).



La compañía de entretenimiento, por otra parte, tiene en este momento en las pantallas de todo el planeta a "Moana: Un mar de aventuras", que ya lleva sumados u$s 500 millones, y no sería raro que se acerque a esas cifras.



Por otra parte, el "spin off" es la tercera película de la saga "Star Wars" que supera la marca de los mil millones de dólares de recaudación después de que lo hiceran "Star Wars - Episodio I: La Amenaza Fantasma", que generó u$s 1030 millones en 1999, y "Star Wars - Episodio VII: El despertar de la Fuerza", la última de la serie, que es de lejos la película más taquillera de la franquicia con más de u$s 2000 millones de recaudación.



En este sentido, la diferencia es que "Rogue One" necesitó poco más de un mes para alcanzar los u$s 1000 millones, mientras que la cinta protagonizada por Daisy Ridley hizo lo propio en solo 12 días batiendo todos los récords. Lo que le será imposible de emular de su compañera de franquicia, salvo un milagro en China, es superar los 2 billones de dólares.



En Argentina, la película alcanzó el medio millón de espectadores.



Dirigida por Gareth Edwards ("Godzilla"), "Rogue One: Una historia de Star Wars" relata la misión de unos guerrilleros rebeldes para hacerse con los planos de la Estrella de la Muerte, el arma definitiva que está construyendo el Imperio Galáctico. Una historia que se ubica entre las dos trilogías de George Lucas, es decir, entre los episodios III y IV de la saga, y que junto a Felicity Jones, protagonizan el mexicano Diego Luna, Donnie Yen, Forest Whitaker, Ben Mendelsohn, Jiang Wen y Mads Mikkelsen.

"El último Jedi"

La próxima cita con el mundo de la franquicia original será el 15 de diciembre de este 2017 con el estreno del episodio VIII, cuyo título será según se anunció ayer mismo "Star Wars: The Last Jedi", filme que dirigirá Rian Johnson ("Looper") y que continuará con las aventuras de la saga Skywalker. La historia contará con los protagonistas de la anterior entrega, incluida Carrie Fisher, que terminó de filmar todas las secuencias de su personaje, la princesa Leia Organa, antes de su inesperada muerte el pasado mes de diciembre.



El título hace referencia a Luke Skywalker (Mark Hamill), el último representante de la orden de caballeros armados con sables láser que son uno de los clásicos de la saga. En "El despertar de la fuerza", un nuevo grupo de héroes debía encontrar al desaparecido Skywalker.