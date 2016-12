Disney, la compañía reina

La compañía Disney es la nueva reina del cine estadounidense ya que cuatro de sus películas encabezan el ranking mundial de filmes más vistos del 2016 como "Capitán América, Guerra Civil", "Buscando a Dory", "Zootopia" y "El Libro de la Selva".

La web Box Office Mojo informó que "Capitán América" recaudó u$s 1100 millones, "Buscando a Dory", u$s 1000 millones; "Zootopia", u$s 990 millones y el "El libro de la selva" u$s 925 millones. Además, la Disney tiene otra película en cartelera que puede llegar a superar los mil millones de recaudación que es "Rogue One: Una historia de Star Wars".