Disney acumuló éxitos y este año recaudó más de u$s 7000 millones

Los filmes "Rogue One: A Star Wars Story" y "Sing" atrajeron al gran público en las salas de cine de Estados Unidos durante el fin de semana de Año Nuevo, dejando abultadas recaudaciones en las boleterías y despidiendo al 2016 de la mejor manera.



El desprendimiento de la saga "La guerra de las galaxias" encabezó la taquilla cinematográfica por tercer fin de semana consecutivo, con un poco menos de u$s 50 millones y una proyección de u$s 64 millones si se toma en cuenta el lunes, día que no será plenamente laborable.

La cifra del fin de semana lleva la recaudación total de "Rogue One" a más de u$s 400 millones a nivel estadounidense, lo que la deja en el segundo lugar de las más taquilleras del año solo detrás de "Finding Dory".

"Rogue One" corona un año súper exitoso para Disney. El estudio se convirtió en el primero en alcanzar los u$s 7000 millones en un solo año y produjo cuatro de las cinco películas más taquilleras.

"Sing", la más reciente colaboración entre Illumination y Universal, sumó u$s 41,4 millones en su segundo fin de semana de exhibición. Según la proyección que incluye al lunes ganaría u$s 53,7 millones y ha totalizado u$s 177,3 millones desde su estreno doméstico.

En tercer lugar quedó "Passengers", la combinación de romance y ciencia ficción maltratada por la crítica y protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que recaudó u$s 16,1 millones. Hasta el domingo, su total doméstico llega a u$s 61,4 millones. Con 110 de dólares de presupuesto y muchos millones más gastados en promoción, "Passengers" necesitará un buen recibimiento del público en el extranjero si espera ganar dinero.

Lo mismo ocurre con la producción de Fox "Assassin’s Creed", que recaudó u$s 8 millones durante el fin de semana. La adaptación de un video juego sumó u$s 41 millones desde su estreno en Navidad, una cifra decepcionante para una producción de u$s 125 millones.

Fox tuvo mejor suerte con "Why Him?". La comedia sobre la rivalidad entre un padre (Bryan Cranston) y el novio de su hija (James Franco) dejó u$s 10 millones en las boleterías el fin de semana, totaliza u$s 37,6 millones desde su estreno, y tuvo un presupuesto económico de u$s 38 millones.

"Fences", el drama dirigido y protagonizado por Denzel Washington sobre una adaptación de August Wilson, recaudó u$s 10,2 millones. Desde su estreno en un número limitado de salas hace tres semanas, totaliza u$s 32,7 millones en la taquilla.