Con shows y marchas, artistas preparan jornada de protestas contra Donald Trump

Mañana asume Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El mandatario electo no cuenta con el apoyo, al menos explícito, de prácticamente ningún artista, e incluso todos los músicos invitados a cantar en la ceremonia se han negado. De hecho, para ese mismo día se han organizado todo tipo de eventos, entre los que se destaca un festival del que participarán importantes rockeros.

Denominado "Anti-Inaugural Ball", el concierto que se llevará a cabo en Los Angeles, anuncia la reunión después de 10 años de Audioslave, una superbanda conformada por miembros de Rage Against The Machine (RATM) y el vocalista de Soundgarden Chris Cornell.

El encuentro, también bautizado con el nombre "Power to the People", es convocado por Prophets of Rage, la otra agrupación que los miembros de RATM conforman junto a Chuck D y DJ Lord, de Public Enemy, y B-Real, de Cypress Hill, y del que también participarán el legendario Jackson Browne y el actor Jack Black, entre otros.

Audioslave, formada en 2001, fue la primera banda en tocar al aire libre en Cuba, en 2005, y se separó en 2007.

Por otra parte, un día después a la toma de posesión, varias estrellas de Hollywood participarán en una marcha de mujeres en Washington. Son muchas las actrices que han apoyado esta protesta: America Ferrera, Amy Schumer, Scarlett Johansson, Frances McDormand o Zendaya serán algunas de las asistentes. "Desde la elección, muchos temen que sus voces no se escuchen. Como artistas, mujeres, y lo que es más importante, como estadounidenses dedicados, es fundamental que nos unamos en solidaridad por la protección, la dignidad y los derechos de nuestras comunidades" dijo Ferrara en un comunicado.

En tanto, Johansson, que ha sido muy crítica con la nueva administración estadounidense por atacar los derechos sexuales reproductivos, declaró que participaba para hacer oír su voz y "defender lo que yo creo: la lucha por la protección de nuestros cuerpos y nuestras decisiones".

Los organizadores dicen que esperan que más de 100.000 personas vayan a la marcha el sábado. Pero la de la capital de Estados Unidos no será la única convocatoria: más de 150 marchas solidarias saldrán por otras ciudades del país.

Otras estrellas que que tomarán parte en la manifestación de Washington son figuras del elenco de "Orange is the new black", Uzo Aduba, Lea DeLaria y Diane Guerrero.

La organización informó que también participarán o expresarán su solidaridad con los manifestantes, Katy Perry, Julianne Moore, Cher o Debra Messing.

No son muchas las "celebrities" que apoyarán al presidente entrante durante el acto. Y la subcampeona del programa "America’s Got Talent", Jackie Evancho, será la encargada de interpretar el himno.