Cambio de época en los Oscar, con premios para el canal ESPN, Netflix y Amazon

Más allá de si uno este de acuerdo o no con quienes fueron los ganadores, lo que no se puede decir es que la entrega de los premios Oscar del domingo pasado haya sido aburrida. De hecho es posiblemente la más entretenida de los últimos años. A los terriblemente ácidos chistes de su conductor Jimmy Kimmel, hay que agregarle un intento de comunicación con el presidente Donald Trump vía Twitter, la lectura por parte de algunas estrellas de tuits en su contra, la visita de un grupo de atónitos turistas que formaban parte de un tour por Hollywood, y la frutilla del postre: el increíble error con el sobre del ganador a Mejor Película, que primero coronó a "La La Land" y en seguida a "Moonlight", tras una dramática corrección sobre el escenario y ante millones de personas (ver recuadro).

En medio de todo este delirio, vale la pena resaltar los históricos premios para dos servicios de streaming y un canal de TV, Amazon, Netflix y ESPN, que demuestran la evolución y expansión del negocio cinematográfico. Con Jeff Bezos, CEO de Amazon en la audiencia del Teatro Dolby, la película "Manchester by the Sea", recibió el Oscar al Mejor guión, y su protagonista, Casey Affleck, el premio a Mejor actor. El drama fue comprado por Amazon en u$s 10 millones en el festival de cine de Sundance, y ya ha ganado u$s 46.8 millones en las salas de cine locales y u$s 67,4 millones a nivel internacional.

Amazon también cuenta con los derechos de distribución de "The Salesman", del cineasta iraní Asghar Farhadi, que obtuvo el Oscar como Mejor película extranjera. Farhadi boicoteó los Premios con su ausencia para protestar el intento de veto inmigratorio de Trump.

El principal rival de Amazon, Netflix, también se llevó su primer premio de la Academia el domingo. "The White Helmets" ("Cascos Blancos"), que se transmite actualmente a través del servicio, ganó el Oscar al Mejor documental corto.

Según releva el sitio CNN Money, muchos espectadores buscaron el film que sigue a rescatistas voluntarios de Siria: una hora después de su victoria, "The White Helmets" fue el tema más buscado en Estados Unidos, de acuerdo con Google.

Durante la transmisión, Netflix dio a conocer que cuatro de las películas nominadas, entre ellas "Moonlight", llegarán al servicio próximamente.



ESPN, en tanto, ganó un Oscar por un documental mucho más largo: la miniserie de siete horas y 47 minutos "O.J.: Made in America". La serie fue presentada en televisión, pero también fue proyectada en cines para calificar para una nominación. Los analistas de la industria debatieron si era una película o una serie, pues está a ambos lados de la línea. Pero, el domingo por la noche se convirtió finalmente en la película más larga en obtener un Oscar.

Según un analista de Wall Street, el primer premio de la Academia para Apple no está demasiado lejos tampoco. El bróker y experto en tecnología Gene Munster predijo que Apple ganará un Oscar en cinco años.