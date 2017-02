Un año con ventas récord

Mas allá de los salarios que se necesitan para comprar el popular smartphone en la región, la semana pasada, Apple informó un alza en sus ventas del iPhone que fue mayor a la esperada para el trimestre, impulsada por una fuerte demanda por la más reciente versión de su emblemático teléfono inteligente, de acuerdo a información de Thomson Reuters. Según el reporte, Apple vendió 78,29 millones de iPhones en el primer trimestre cerrado al 31 de diciembre, por encima de las 74,78 millones de unidades del mismo periodo del año pasado, en lo que fue el primer trimestre en que las ventas de su icónico producto aumentan en un año. Los resultados, que reflejan el primer trimestre completo de ventas del iPhone 7, se dan en momentos en que la demanda global por teléfonos inteligentes se está ralentizando y alternativas más baratas de Android inundan el mercado.

La compañía proyectó ingresos totales de entre u$s 51.500 millones y u$s 53.500 millones para el actual trimestre. Analistas esperan en promedio ventas por u$s 53.790 millones.