Pluspetrol invierte u$s 160 millones en Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció ayer que Pluspetrol invertirá u$s 160 millones en el desarrollo de pozos de gas no convencionales en el área Centenario Centro de la formación Vaca Muerta, con la posibilidad de desembolsar u$s 350 millones más en el mediano plazo.

"Pluspetrol se suma a esta ola de nuevas inversiones, ya que le vamos a dar la concesión hidrocarburífera no convencional por 35 años", dijo el gobernador. El proyecto piloto prevé una inversión de u$s 160 millones y, de ser exitoso, la empresa lo desarrollará con otros u$s 350 millones.

Gutiérrez precisó que la compañía abonará a la provincia al menos u$s 8 millones por diversos conceptos: u$s 3,4 millones por bono de explotación, u$s 4 millones por responsabilidad social empresaria y más de u$s 1 millón por sellados.

El mandatario provincial también informó que en mayo la empresa Exxon presentará un plan de desarrollo y pedirá la concesión por 35 años del área no convencional de Los Toldos, en Vaca Muerta. "Será un desarrollo como los que realizan en Houston, Estados Unidos, con pozos horizontales de una longitud de 3000 metros. En la actualidad, en la cuenca neuquina "estos pozos no superan una longitud máxima de 1500 metros", afirmó.

Gutiérrez anticipó que la semana próxima mantendrá una reunión en Buenos Aires con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, junto al senador nacional por Neuquén y dirigente petrolero, Guillermo Pereyra y el titular del sindicato de los jerárquicos, Manuel Arévalo. "Vamos a hacer un monitoreo del desarrollo y el avance de todas estas inversiones que vienen siendo anunciadas y que necesitamos que rapidamente se trasladen al terreno en equipos, que se activen, y puestos de trabajo que se generen", adelantó.

El dirigente, además, sostuvo que les pidió a las empresas que la prioridad para la accesibilidad al trabajo sea para quienes ya están habitando la provincia de Neuquén y no tienen trabajo.

El ministro de Energía de esa provincia, Alejandro Nicola, le dijo a Télam que las inversiones anunciadas para este año en Vaca Muerta ascienden a los u$s 5000 millones, pero podría haber más anuncios en el corto plazo.