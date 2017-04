Empresario argentino quiere abrir un hotel Howard Johnson en las Malvinas

El empresario argentino Alberto Albamonte, ex diputado por la UCeDe y socio estratégico de la marca estadounidense Howard Johnson, al frente de los 37 hoteles bajo ese nombre en la Argentina, Uruguay y Paraguay, busca reflotar su antiguo proyecto de instalar en las Islas Malvinas un establecimiento con inversores argentinos.

Sería el primer hotel internacional de las islas y el único desarrollo de capitales argentinos allí. Una tarea nada sencilla, ya que si bien las Malvinas son argentinas –por cercanía e historia–, desde 1833, cuando fueron ocupadas por Gran Bretaña, son administradas por ese país, como un territorio (no autónomo) de ultramar, pese al reclamo argentino de soberanía.

"No es un proyecto fácil. En su momento, a fines de los 90, hicimos estudios y gestiones para instalar un hotel, pero no obtuvimos el permiso de la Cancillería argentina en el año 2000", explicó Albamonte.

Para poder hacerlo, primero deben firmar una carta de intención para comprar un terreno, pedir autorización a la Cancillería argentina y luego al gobierno de las Malvinas. "En su momento avanzamos en el proyecto; viajó una persona que conoce las Malvinas para ver la factibilidad del desarrollo; había buena recepción de los isleños y del gobierno local, porque es una fuente de trabajo y puede impulsar la llegada de más visitantes; pero no pudimos hacerlo al no lograr la autorización argentina", comentó Albamonte. "Un grupo del sector agrícola se acercó, interesado en reflotar el proyecto y empezamos de nuevo. En septiembre, viajará esa misma persona, con contactos en Malvinas, para ver su viabilidad; hacer los trámites necesarios y ver los terrenos disponibles para comprar", precisó.

El proyecto consiste en levantar un hotel de 35 a 40 habitaciones con la marca Days Inn, del grupo Wyndham Hotels & Resorts (al que también pertenece Howard Johnson), en Puerto Argentino, que demandaría, sin incluir el terreno, unos u$s 3,5 millones de inversión, a cargo del grupo agropecuario argentino, del cual el ex diputado no dio más detalles.

Como oferta hotelera, las Islas sólo tienen una gran hostería, que cobra u$s 300 la noche, frente al mar, controlada por isleños, y luego casas de familia, según informó Albamonte.

Los potenciales huéspedes del Days Inn serían viajeros de negocios, pero también turistas o estudiantes de inglés. "Una institución de enseñanza de inglés está interesada en el proyecto; quiere tomar una cierta cantidad de habitaciones al año para enviar a sus alumnos a practicar inglés a las Malvinas", comentó. "Si damos con un terreno, prevemos firmar la carta de intención para comprarlo; con esos papeles, debemos pedir autorización en Cancillería y al gobierno de las Islas", explicó Albamonte, que si bien aún no inició los trámites, aseguró que el proyecto es visto "con buenos ojos" por el Gobierno argentino. La mayoría de las tierras en las Islas son controladas por la empresa Falkland Islands Holding (FIH), con la cual Albamonte y los desarrolladores deberán tratar la compra del terreno.

Precisamente, hace un mes, se conoció en el diario británico Evening Standard el interés de Eduardo Elsztain, dueño de Irsa, en comprar a través de una de sus empresas uruguayas (Dolphin Fund Limited) parte de FIH, que controla la mayoría de los comercios, locales en alquiler, red de transportes, servicios para la pesca y construcción y, sobre todo, las tierras. A través de esa oferta, trascendió que Elsztain ya es dueño de un 2,5% de las acciones de FIH.

Howard Johnson es una de las marcas de Wyndham. En 1999, Albamonte inauguró el primero de la marca en el país y hoy ya suma 37, con Paraguay y Uruguay incluidos, y 26 en construcción; el lunes abrió el último en Escobar.

Desde 2016, es socio estratégico del grupo, lo que le permite abrir hoteles de la marca en cualquier lugar del mundo, con pedido de autorización previo.