Reparación Histórica: la ANSeS quiere pagar en mayo las primeras homologaciones

En mayo, la ANSeS quiere empezar a pagar las primeras homologaciones de los acuerdos de Reparación Histórica que ya pudo realizar la Justicia. También, los retroactivos correspondientes a los mayores de 80 años que hubieran o no iniciado juicio.

Según informaron en el organismo a este diario y a la Justicia, se trata de unas 10.000 homologaciones de un total de 29.800 que ya pudo cerrar la Justicia.

En tanto, en el país, existe un total de 200.000 pedidos de homologación de jubilados que habían o no iniciado juicio.

La única consideración a realizar es que los acuerdos no quedarán firmes como cosa juzgada, porque resta un paso en la homologación digital que es notificar al Ministerio Público Fiscal, como una de las partes, que puede consentir o apelar lo firmado. Está retrasada la firma del acuerdo con el Consejo de la Magistratura.

Pero ANSeS no quiere demorar los pagos a pesar de que la homologación no quedará firme.

Según informó el organismo a la Justicia, cuenta con unos $ 150.000 millones del blanqueo para pagar los acuerdos de Reparación Histórica, lo que le permitiría no tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por tres años y medio.

En el caso de los jubilados que no habían iniciado juicio, los honorarios, por $ 1141,6, de los abogados que los representan los abona la ANSeS. Mediante la resolución 68-E/2017, el organismo estableció anteayer el mecanismo para que los letrados puedan percibirlos.

Mientras tanto, según explicaron en la Justicia, algunos abogados se presentan para impugnar los acuerdos transaccionales con ANSeS y presentar la inconstitucionalidad de la ley 27.260 que los ampara. También presentan demandas para cobrar los honorarios por la causa principal, aunque el jubilado haya desistido del juicio para aceptar la oferta del Gobierno. Otro malestar se genera porque al abogado que inició el juicio no se lo considera parte y, por lo tanto, no es notificado del nuevo acuerdo firmado.

Estos conflictos se suman a un fuero que está colapsado y que busca sacar las homologaciones adelante a pesar de que no se asignaron en su totalidad los recursos informáticos ni de personal solicitados.

Respecto del personal, resta que la Corte nombre a la mitad de los empleados solicitados en el presupuesto nacional. En tanto, de los 105 cargos creados, fueron cubiertos un 70% de los nombramientos.

Respecto de las computadoras, ANSeS firmó un convenio con el Consejo de la Magistratura para enviar equipos en comodato por tres años a los fueros de Capital Federal (dos para cada juzgado de primera instancia y dos para cada sala de la Cámara de Seguridad Social), aunque todavía no pudieron ser instalados. En tanto, se comprometió a repartir máquinas también en los juzgados del interior del país.

Estas dificultades se suman a los problemas de conexión entre los distintos juzgados del país, producto de la descentralización del fuero de la Seguridad Social. Si los juzgados del interior no cargan la información completa de los jubilados, las causas iniciadas pueden continuar abiertas a pesar de haberse firmado una homologación. Se confía en que ANSeS terminará dando de baja los expedientes.