Letes: ahorristas logran invertir menos de u$s 1 de cada u$s 5 que ofertan

El Gobierno recibió ofertas por más de 5 veces la cantidad de Letras del Tesoro en Dólares (Letes) que salió a colocar ayer. La desproporción entre la demanda por estos hizo que los ahorristas que se inclinan por estos papeles de corto plazo, muy codiciados por los más conservadores, lograran colocar en ellos entre u$s 16 y u$s 21 por cada u$s 100 que pretendían invertir.

El Ministerio de Finanzas colocó ayer u$s 800 millones en letes a seis meses (182 días) y a un año (364 días) de plazo, a tasas del 2,86% y 3,28% anual, respectivamente. Las tasas estaban determinadas de antemano, con lo cuál técnicamente los suscriptores "adhirieron" a esos precios. Pero los ahorristas que se volcaron ayer a través de sus home bankings o sociedades de Bolsa obtuvieron mucho menos Letes de las que buscaban, con lo cual la mayor parte de su dinero les fue devuelto.

"El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de u$s 4497 millones, distribuido en u$s 2550 millones para la letra a 182 días y u$s 1947 millones para la letra a 364 días", detalló ayer el comunicado del ministerio que dirige Luis Caputo. Por ello, "se aplicó un factor de prorrateo de 15,69% para la letra a 182 días y 20,55% para la letra a 364 días", agregó.

En otras palabras, quienes quisieron comprar Letes a seis meses se llevaron u$s 15,69 por cada u$s 100 que ofertaron, mientras que aquellos que apostaron por las de un año de plazo consiguieron colocar u$s 20,55 por cada u$s 100 que ofertaron.

"Es un buen instrumento para perfiles conservadores, pero es tanta la demanda que no es del todo predecible cuánto vas a poder colocar", dijo Juan Pablo Vera, de Tavelli y Asociados. "La opción de algunos es apalancar la orden, es decir, ofrecer bastante más de lo que quieren realmente suscribir, claro que con un riesgo de descalce", agregó.

El hecho de que hay que ofrecer mucho dinero para llevarse unos pocos dólares en letras no es nuevo para los ahorristas. La licitación del 11 de abril último concedió sólo u$s 23 por cada u$s 100 ofertados para la letra a 88 días, la del 30 de marzo pasado adjudicó sólo u$s 19 por cada u$s 100 ofertados para la letra a tres meses y la del 16 del mismo mes u$s 29 por cada u$s 100.

Las Letes son particularmente atractivas para los ahorristas minoristas que quieren comprar dólares y ponerlos a trabajar. Se pueden suscribir con dólares o pesos, pero si se lo hace con moneda local los papeles se otorgan a un tipo de cambio mayorista que está unos 30 centavos por debajo del valor que exigen los bancos por las operaciones cambiarias. Así, al rendimiento de la letra se le agrega esa ganancia en el tipo de cambio.

Pero también son interesantes para inversores conservadores que tienen dólares en las manos y nada que hacer con ellos. "Hay gente que cobró el Bonar 2017 o tiene en las manos el dinero que blanqueó y no tiene un bono en dólares corto al que ir y, si van a los plazos fijos bancarios obtienen 0,3% por 30 días y cerca de 1% por depósitos a un año", dijo Sabrina Corujo, de Portfolio Personal.

Ese público minorista para el que fue diseñada originalmente la Lete no encuentra donde colocar sus ahorros y así, como ayer, supera con sus ofertas 5,6 veces lo que el Tesoro está dispuesto a colocar. Caputo aprovecha esto para estirar plazos y bajar tasa. Ayer, por ejemplo, no hubo letra a 90 días. En enero, además, el Tesoro pagaba 3% por el plazo a tres meses.

En el mercado piensan que aún así le sobra tasa al Estado, dado el tamaño de la sobreoferta, pero también que existe una oportunidad para el Tesoro de financiarse barato con emisiones de mayores dimensiones orientadas al público minorista.

"Las emisiones tienen montos limitados porque el Tesoro las usa para refinanciar los pagos de intereses de deuda que hay cada mes, entonces coloca sólo lo que necesita y así se endeuda a tasas del 3% para cubrir intereses del 5% o 6% promedio y eso está muy bien", dijo Eric Ritondale de Econviews. "Lo que quizás habría que preguntarse es si se puede pensar plazos más largos y montos más importantes para ir armando una curva orientada a este ahorrista", agregó.