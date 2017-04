En el primer trimestre crecieron 32% las exportaciones de carne

Las exportaciones de carne bovina se incrementaron 32% interanual en el primer trimestre del año en volúmenes por peso y un 14% durante marzo pasado, con la Unión Europea como principal destino de las ventas. Así surge de un informe publicado ayer por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en el cual se sostiene que durante los primeros tres meses del año se exportaron 74.000 toneladas peso res. Esto es 32% más que igual lapso de 2016, mientras que las ventas correspondientes a marzo sumaron 27.000 toneladas frente a las 24.000 registradas en el mismo mes del año pasado.

De esta forma, en los 12 meses cerrados a marzo, las exportaciones han sumado 252.000 toneladas peso res, que reflejan un incremento del 24% comparado con los magros registros de 2015/16 (un total de apenas 204,000 toneladas peso res.

De acuerdo al documento, el crecimiento registrado se concentró en el rubro de las carnes enfriadas, mientras que los embarques de carnes congeladas se mantuvieron firmes pero estables. También se da cuenta de que la expansión de las exportaciones de carnes enfriadas se concentró en la Unión Europea (UE), con una buena performance de las realizadas en el marco de la Cuota Hilton, a lo que se sumaron operaciones hacia Chile, que tuvieron ligeras alzas. En cuanto a la Cuota Hilton, al 31 de marzo se certificaron 18.038 toneladas dentro del contingente, lo que representa 61% del total correspondiente al ejercicio 2016/17. En el caso de las carnes congeladas, tanto China como Israel se mantuvieron en niveles similares a los registrados en febrero, por lo que no hubo un cambio significativo en el total exportado. De todos modos, el informe de ABC resalta "la firmeza que evidencia desde comienzos de 2017, dentro de guarismos que pueden considerarse elevados comparando con los magros resultados de los últimos años".

En cuanto a los principales mercados para la carne argentina, China encabeza la clasificación, tanto en volumen como en valor, por encima del nivel de facturación de Alemania. De hecho en el mes comentado, de acuerdo a cifras preliminares, los embarques a China alcanzaron las las 6100 toneladas peso producto, por un monto de prácticamente u$s 25 millones.

En lo que respecta al precio promedio de las exportaciones se verificó un aumento que el trabajo de ABC lo vincula con la mayor participación de las carnes enfriadas, que tienen un valor medio superior, mientras que fue 11% inferior al verificado doce meses atrás.

Al respecto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, informó que en marzo pasado el valor total facturado fue de u$s 118 millones, 18% superior a las de febrero. También agregó que en el caso de exportaciones de menudencias no se observó una variación significativa en volumen y que alcanzaron las 9800 de toneladas peso producto por valor de u$s 20,7 millones, 9% mayor al mes precedente. Sobre la Cuota Hilton, el empresario señaló que aumentó considerablemente el total certificado que llegó a las 2424 toneladas, "lo cual constituye la cifra más elevada del ejercicio 2016/17 y obedecería a que se trata de un período con mayor número de días hábiles y que contiene buena parte de las ventas para abastecer el pico estacional por la festividad de la Pascua". Pese a ello, para Ravettino nuevamente quedará un importante remanente no exportado, por 5000 toneladas.