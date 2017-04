Pablo Rago: “Extraño tener guita en el bolsillo para poder comprar la comida”

El actor Pablo Rago, identificado con el kirchnerismo, criticó duramente la realidad del país y consideró que ‘no estamos mejor que hace dos años. Esa es la verdad”. “Extraño tener guita en el bolsillo para poder comprar comida”, lamentó.

No obstante, dijo ser un “tipo afortunado". "Laburo mucho: termino una película y empiezo otra la semana que viene, no me puedo quejar‘, agregó en diálogo con Canal 13.

Al ser consultado si extrañaba al kirchnerismo, Rago dijo: “Extraño tener la guita en el bolsillo para poder ir a comprar la comida. Ahora tenés que pensar que tenés que pagar la tarjeta, no está fácil", sostuvo el ex conductor de TVR.

Por otro lado, Rago opinó que también “está difícil hacer cine en Argentina”. “Con todo esto que está pasando, hay mucha incertidumbre. También está pasando en el teatro: este verano en Mar del Plata (el teatro) ya estaba muerto desde septiembre", aseguró.

Al hacer un repaso de los últimos gobiernos democráticos, Rago concluyó: “Ahora estamos volviendo a una época que los que somos un poco más grandes, ya la vivimos. Y no queremos asustar a nadie, pero asústense”.