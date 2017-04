Campagnoli sostuvo que tiene elementos de prueba para procesar al Jefe de la Policía de la Ciudad

El fiscal José María Campagnoli, afirmó hoy que hay "un sinnúmero de pruebas" contra el detenido comisario José Pedro Potocar en la causa por el presunto cobro de sumas ilegales de dinero a comerciantes y "trapitos" del barrio porteño de Núñez.

"Celebro todo lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad para mejorar la Policía, me parece que están haciendo cosas que a futuro pueden dar buenos resultados", pero "no me vengan a mí con que está procesado un director general de Comisarías por hacer bien su trabajo", sostuvo.

"Nosotros lo estamos investigando y empezamos esta investigación porque hubo una sospecha de zona liberada y en el caso de la financiera que asaltaron terminaron procesados policías", enfatizó el funcionario del Ministerio Público en diálogo con radio Mitre.

Campagnoli admitió saber que "están diciendo que el comisario Potocar es un hombre honesto, que estuvo en el FBI, que es abogado y no sé cuántas cosas más", pero contrastó eso con "la realidad que vemos los ciudadanos de Buenos Aires: los niveles de inseguridad crecieron geométricamente".

Para Campagnoli, el caso de Potocar y los uniformados de la comisaría 35 "nos da la pauta de que en nuestra sociedad hay que dar una mirada muy serio del tipo de Policía que tenemos, su grado de eficacia y compararla con la Policía que queremos".

El funcionario judicial reveló que hay "un sinnúmero de pruebas" contra el detenido comisario en la causa por el presunto cobro de sumas ilegales de dinero a comerciantes y "trapitos" del barrio porteño de Núñez. También confió que "en el escritorio" del ex jefe de la comisaría 35 y actualmente prófugo Norberto Villarreal se halló un cuaderno con pruebas contundentes y añadió que "algunos" de los imputados tuvieron "un crecimiento patrimonial que posiblemente determine a futuro una acusación".

Consultado si se refería a Potocar y otra comisaria detenida, Susana Aveni, contestó que "sería irresponsable" decirlo ya que todavía "es necesario reunir más pruebas" al respecto. "Hemos hecho las averiguaciones de campo que se pueden hacer. Estamos todavía procesando información que nos han mandado de la UIF (Unidad de Información Financiera) y otras entidades", aunque "en algunos casos dan cuenta de un crecimiento patrimonial que posiblemente determine a futuro una acusación de nuestra parte".

Por último, el fiscal admitió su "temor" a que en la nueva Policía de la Ciudad que dirigía Potocar "se arrastren todos los vicios de las comisarías de la Policía Federal y que se mezclen con la Policía Metropolitana, porque con ésta uno podía trabajar distinto".