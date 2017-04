Oportunidades de inversiones con retornos de hasta un 100%

Apostar tomando riesgo no es fácil, el inversor debe saber cómo controlar la ansiedad y tomar las mejores decisiones para obtener el máximo de ganancias posible. Cronista.com consultó a varios analistas en finanzas personales que detallan las oportunidades que existen hoy en el mercado que podrían dar retornos de hasta el 100%.



"Antes de hablar de inversiones riesgosas, hay que entender que las opciones en sí no lo son, el riesgo de invertir no está en el instrumento en sí, sino en cómo se invierte", advirtió el especialista en finanzas personales, Mariano Otálora.

"El mayor riesgo de las inversiones es el desconocimiento", destacó. En esa línea detalló que "en todas las familias de activos, hay riesgos, desde la compra de un departamento desde el pozo que tiene un riesgo de contraparte muy grande, a la elección de una determinada acción", detalló.

Por su parte, el director de MB Inversiones, Diego Martinez Burzaco destacó que "el mercado está dando oportunidades de fuertes retornos pero con mucho riesgo".

Burzaco explicó que "cuando un papel se lo pone de moda de cortísimo plazo el volumen se incrementa drásticamente y sube fuerte la empresa en cuestión".Pero alertó que "después, las tomas de ganancias son precipatadas y fuertes, por lo que podría desaparecer fácilmente la ganancia y pasar a terreno negativo".

En la misma línea, desde Puente el Individuals Managing Director, Pablo Castagna, alertó que "dependiendo el apalancamiento que el inversor esté dispuesto a posicionarse las ganancias o pérdidas pueden ser enormes.

Cada uno de los especialistas ve en la actualidad terrenos fértiles para este tipo de inversiones. Qué recomienda cada uno:



MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco

Recomendaciones:

* "Las empresas más chicas son las mejores oportunidades, por la "baja capitalización y la volatilidad mayor".

* "Andes Energía (AEN) está en la situación anteriormente descripta, con perspectivas de sacar provecho del desarrollo de Vaca Muerta".

* "Empresa Carboclor, "está saliendo de un concurso preventivo y puede ser un oportunidad de altísimo riesgo".

* Ferrum (Ferr) y Longvie (LONG): dos jugadas apostando al rebote de la construcción.

Rendimiento

* "Muchas de estas acciones con similares características han tenido un rally de más de 100% en apenas meses".

* "Si bien rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, con estas acciones se le puede ganar fácilmente a la inflación!"



Puente, Pablo Castagna

Recomendaciones:

* "Los más conocidos y recomendados son los ETF(Exchanged Traded Fund", que se comportan más como las acciones que como los bonos. Formalmente es un fondo de inversión y comprar participaciones de un ETF supone comprar una canasta de varios valores".

* "Existen interesantes alternativas de inversión de ETF´s en el exterior, la principal ventaja radica en la vasta variedad de industrias, países, commodities y activos a los que se puede acceder pudiendo tomar provecho de manera más directa de los distintos eventos internacionales a la vez que existe la posibilidad de invertir en instrumentos apalancados".

* "Existen los ETF´s apalancados, entendemos un instrumento que replica en un determinado porcentaje apalancado los movimientos del subyacente tanto al alza como a la baja, es decir, pueden ir largo o corto, en los largos buscás a una suba del activo, mientras que en los cortos, esperás una baja.

Retornos

* "Dependiendo el apalancamiento que el inversor esté dispuesto a posicionarse las ganancias o pérdidas pueden ser enormes".

* "Cotizan diariamente como una acción, depende de las expectativas del inversor. En general, los inversores usan estos instrumentos para hacer ganancias rápidas, trading de corto plazo.



* "Los riesgos son altos, tanto de perder como de ganar porcentajes muy altos del capital invertido.



Escuela de Finanzas Personales, director Mariano Otálora

Recomendaciones:

* "Una inversión de mucho riesgo son las startup, empresas que recién comienzan y puede generar muy buenos rendimientos como una pérdida total e inmediata y no se caracterizan por ser inversiones de alta liquidez".



* "Hoy sería dentro de los emergentes comprar bonos de Venezuela, también una opción de altísimo riesgo, como al mismo tiempo, el día que (el presidente de Venezuela Nicolás) Maduro no esté será una gran oportunidad el equity".