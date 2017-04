Macri llega a EE.UU. con el desafío de potenciar la relación comercial

El presidente Mauricio Macri iniciará hoy su primera visita oficial a los Estados Unidos, donde tiene previsto mantener encuentros con empresarios petroleros y de otros sectores de la producción, en la previa a la cumbre que tendrá mañana con Donald Trump en la Casa Blanca, con la expectativa de destrabar exportaciones argentinas a ese país y dialogar sobre la crisis en Venezuela, entre otros temas de la agenda.

El Presidente partió anoche a las 23.30 desde el Aeroparque metropolitano, acompañado por su esposa, Juliana Awada, rumbo a la ciudad de Houston, donde hoy las 9.30 visitará la planta productora de tubos de acero sin costura de Tenaris (que construye la argentina Techint) en Bay City, Texas. Posteriormente a las 9.45 recibirá al cónsul argentino en Houston, Gabriel Volpi, y a las 11 visitará las instalaciones de la Dow Chemical Company, entre otras actividades con empresarios.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, acompañará al presidente en la visita a los Estados Unidos y desarrollará una agenda por separado, que incluye una audiencia hoy a las 12.30 con el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, en un paso previo a la reunión bilateral que mantendrán Macri y Trump mañana al mediodía, así como también reuniones con el BID y una disertación en la Universidad de Georgetown

Según informó el Gobierno argentino en un comunicado, el objetivo de la gira de dos días que llevará a Macri a reunirse con Trump, se produce con la expectativa de que se aborden temas vinculados al comercio, en particular las exportaciones argentinas de biodiésel y limones y la situación en Venezuela.

Durante la estadía Macri estará acompañado también por la canciller Susana Malcorra; los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el senador Guillermo Pereyra, y el vocero presidencial Iván Pavlovsky.

La visita de Macri a Estados Unidos surge como un intento de potenciar la relación comercial entre ambos países. Según un estudio realizado por la Fundación Ideal, Estados Unidos es el tercer socio comercial para la Argentina, tanto en importaciones de productos norteamericanos como exportaciones de producción argentina. Sin embargo, la balanza comercial es deficitaria para la Argentina desde 2006 y fue empeorando hasta 2014, "año en el que el déficit fue de u$s 4752 millones", aunque en los dos años siguientes "el déficit se redujo, y en 2016 se ubicó en u$s 2530 millones".

Si bien las exportaciones argentinas registraron una caída generalizada desde 2012 en adelante, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron en torno de los u$s 4000 y u$s 4400 millones, excepto en 2015 que tocaron un piso de u$s 3400 millones. Esto provocó un aumento de la participación del país del norte en las compras totales argentinas, que pasaron de ser el 5% en 2012 al 7,7% en 2016.