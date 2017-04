Una foto que puede molestar a Carrió

Isela Costantini, la nueva dama del Cippec

En la mesa central de la cena anual del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) la Vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, compartieron charla con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lejos de las denuncias de Elisa Carrió contra el titular del máximo tribunal. No fue el único hombre de la Justicia: en una mesa al final del salón Pacífico departía verborrágico el fiscal José María Campagnoli, quien pidió la detención del jefe de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, otra de las figuras del evento organizado el lunes por la noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Jorge Mandelbaum y Julia Pomares, presidente y directora ejecutiva de Cippec respectivamente, fueron los anfitriones en una velada que contó con la presencia de casi todo el gabinete nacional, de la Ciudad y de Buenos Aires.Faltaron el presidente Mauricio Macri (a punto de viajar a Estados Unidos); la gobernadora María Eugenia Vidal (con un malestar gripal que ayer fue notorio en un acto de la Provincia); el jefe de gabinete Marcos Peña (también resfriado) y el ministro del Interior, Rogelio Frigero, todavía de viaje en Brasil la noche del lunes.Cerca de la mesa central se destacaba, con vestido de encaje rojo, la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini quien debutó como consejera de Cippec y se convirtió en una de las mujeres más requeridas, sin necesidad de levantarse de su mesa. Hubo gobernadores: Gerardo Morales de Jujuy; Miguel Lifchitz, de Santa Fe y Alberto Weretilneck de Río Negro, a quien acompañaba Rubén Iparraguirre al frente del Banco Patagonia. A diferencia de lo que ocurrió durante los años de kirchnerismo en la Casa Rosada, esta velada contó con figuras del PJ entre los 1300 participantes y hasta con sindicalistas como Antonio Caló y Gerardo Martínez. No estuvo Daniel Scioli aunque si su hermano Pepe; saludó para las fotos y con el pulgar en alto el jefe del Consejo Nacional del partido, José Luis Gioja; compartieron charlas con el oficialismo intendentes como Juan Zabaleta, de Hurlingham; Gabriel Katopodis de San Martín; Mariano Cascallares y Leonardo Nardini. Martín Insaurralde y su esposa Jésica Cirio (a quien no se le notaba su reciente embarazo), compartieron amigablemente la mesa con Margarita Stolbizer y con Sergio Massa y Malena Galmarini, los últimos en irse del Hilton.