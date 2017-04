Efecto Barrick: mineras aplicarán un plan de autocontrol de calidad

Los sucesivos incidentes ocurridos en la mina sanjuanina Veladero de Barrick, hoy suspendida, aceleraron un plan que la cámara que nuclea a las firmas del sector preveían implementar el año próximo. Se trata de una iniciativa de minería sustentable llamada TSM (por sus siglas en inglés) o Towards Sustainable Mining, que ya se utiliza en Canadá y Finlandia. Consiste en herramientas e indicadores para elaborar informes sobre cómo se opera en cada proyecto, que permitan comparar la forma en que trabajan las multinacionales en la Argentina con respecto a los estándares que cumplen en otros países. En las evaluaciones participarán ONGs y las comunidades de influencia.

Para Marcelo Alvarez, presidente de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es importante tener herramientas para desterrar la idea de "doble estandard" que tiene la sociedad sobre las empresas mineras. "Aunque no sea real, hoy no tenemos datos para refutar lo que dicen muchos, eso de que seguramente acá las mineras no cumplen con planes para evitar incidentes como sí lo hacen en países como Canadá", dijo. Y explicó que por eso se implementará el TSM, para que se puedan hacer comparaciones sobre la metodología de trabajo en el mundo. "Es una herramienta de control y autodisciplina", resumió Alvarez.

Como se trata de un plan diseñado por la Asociación de Mineras de Canadá, el presidente de CAEM explicó que las primeras firmas que realizarán informes serán originarias de ese país. Son justamente las más grandes que operan en Argentina como Gold Corp y la propia Barrick. Los primeros informes estarían listos a fin de año y el resto -los de firmas de otro origen-, un año después.

Alvarez adelantó estos detalles durante la presentación de la nueva Arminera, la exposición del sector que se realizará entre el 9 y el 11 de mayo en el Centro Costa Salguero, donde se oficializará el lanzamiento del TSM. Ese evento encuentra al sector en un momento muy positivo. Según los datos que maneja la Cámara, este año las empresas invertirán u$s 825 millones en nuevos proyectos de factibilidad y construcción más u$s 320 millones en otros de exploración. Seis de esos proyectos son de oro, plata y cobre mientras que cinco son de litio, la nueva estrella del sector donde gobierno y empresas tienen puesta la mirada porque se puede generar valor agregado a la industria.

Sobre los incidentes en Veladero, el presidente de CAEM reconoció que cualquier problema que tenga una empresa repercute en toda la industria, aunque "afortunadamente no hubo daños ambientales o a poblaciones cercanas y las autoridades ya están trabajando en una solución".