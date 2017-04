Ventajas y desventajas de trabajar en casa

El home office (HO) es una tendencia que comenzó en la Argentina hace más de 10 años y se instauró como un beneficio no solo ya para las posiciones comerciales, sino como una práctica para todas las funciones en las que la tarea lo permita.

Fabián Nicoletti, CEO de la consultora 2LA, comenta que esta empezó como un "snobismo cultural", y "hoy es moneda corriente y de uso, dependiendo las firmas, casi mandatorio". Y destaca: "Como todo, encontraremos ventajas y contras pero, desde mi óptica, lo veo como algo sumamente positivo y que debería fomentarse desde las organizaciones".

A fin de no caer en el mal uso de esta tendencia, algunas consideraciones a tener en cuenta son:

- Analizar detalladamente quién es capaz de hacerlo. "La indisciplina, falta de concentración y organización en la tarea hacen que sea inviable poder sacar de contexto a la persona y que su eficacia sea la misma", dice Laura Bitocco, gerente General de Hidalgo & Asociados.

- El HO fomenta el desarrollo de la responsabilidad de quien lo ejerce. El trabajador hogareño sabe que debe levantarse a determinada hora y desarrollar ciertas tareas para cumplir sus objetivos. En ese ámbito, él es su jefe.

- Tener un calendario detallado de dónde, quién y cómo ayudará a planificar. Si hay atención al cliente en algunos de los sectores, es importante que siempre haya alguien para asistirlo de manera inmediata. Se debe ser cauteloso en no superponer personas claves en la agenda del sector.

- Es necesario buscar puntos de encuentro para que el equipo siga funcionando como tal, no solo el ser organizado y planificar la tarea hacen al éxito. "El intercambio de opinión, tener conversaciones de calidad y el poder interactuar con su líder es un espacio importante que no puede dejar de faltar. Los puntos de encuentro personal serían siempre un plus irremplazable ante la instalación de una práctica de estas características", afirma Bitocco.

Lado A y lado B

Para las empresas, la práctica del HO implica una baja de costos fijos en términos de metros cuadrados y conectividad. Por otra parte, fomenta la interacción de los empleados con sus familias, al estar más horas en su hogar. Nicoletti apunta que "permite desarrollar en paralelo tareas domésticas sin desatender el trabajo (una persona puede poner a funcionar el lavarropas u otro artefacto mientras trabaja) y deja margen de tiempo para, por ejemplo, llevar o retirar chicos del colegio o llevarlos al médico y otras ocupaciones". También ahorra tiempos y gastos de traslado, sea en transporte público o en nafta si se hace en auto.

Del otro lado, hay que tener cuidado con la incapacidad para instaurar un sentido de pertenencia y un ambiente de trabajo cooperativo. Si bien la tecnología está al alcance de la mano, las relaciones forjadas entre pares y equipos de trabajo, y la posibilidad de evaluar a un empleado in situ -su desempeño técnico y vincular- es un agregado interesante que se genera pasando algunas horas en la oficina.

Otro punto ligado a aspectos emocionales tiene que ver con las distracciones que pueden generarse en el ambiente familiar. La presencia de alguien al que no se estaba acostumbrado a tener de 9 a 18 hs en casa puede generar algunos disturbios en el día a día.

Según Nicoletti, se tiende a perder la referencia de tiempo y espacio, y, a veces, se trabaja hasta cualquier hora o en cualquier momento. Si el empleado no asume su responsabilidad y no entiende que cambia el ámbito, pero no su carga laboral, es probable que la calidad del trabajo sea inferior a la esperada.

Todo tiene que ver con la responsabilidad y profesionalismo de quien lo ejecuta. Un profesional debe serlo en su casa, en un bar o en una oficina. El ámbito solo debe contribuir a hacer más ameno o cómodo el trabajo que se realiza y, a partir de allí, tomar ventaja de ello.