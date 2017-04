La UIF pidió la indagatoria de Cristina pero el juez la rechazó

El juez federal Sebastián Casanello rechazó ayer el pedido de indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco de la causa por lavado, conocida como "La ruta de dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez. La medida había sido reclamada horas antes por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el magistrado no hizo lugar al planteo del organismo, que además había requerido a través de un escrito que fueran citados como imputados el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y el ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas y primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner.

Puntualmente, la UIF había pedido las indagatorias de los ex funcionarios como integrantes de una "asociación ilícita" destinada a "cometer una pluralidad de delitos".

El pedido se produjo luego de que la Cámara Federal le ordenara al juez Casanello que vinculara la investigación por lavado de dinero a las irregularidades en el otorgamiento de obra pública durante el kirchnerismo al empresario Báez, quien sí será indagado junto a sus hijos.