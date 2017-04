No descartan privatización de Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, aseguró que esa empresa va a reducir costos sin despedir personal, y admitió que aunque no está en estudio, es posible que la compañía se pueda volver a privatizar.

"Reducir costos puede ser viable, va a ser viable y lo vamos a hacer con todos nuestros empleados a bordo", sostuvo el funcionario.

Y añadió: "Uno de los compromisos que asumimos es bajar la cantidad de fondos necesarios que el Estado nos aporta. El objetivo es llegar a 2019 con una empresa en equilibrio".

"Si tenemos en cuenta que el promedio del aporte del Estado en la gestión anterior fue de u$s 670 millones, el año pasado logramos bajarlo a u$s 320 millones y este año, con u$s 180 millones, vamos a realizar todas las operaciones y vamos a seguir en este proceso de crecimiento", explicó.

En un reportaje publicado ayer por un matutino porteño, Dell Acqua admitió, por otra parte, que "es posible" una "reprivatización" de Aerolíneas, pero aclaró: "no estamos de ninguna manera estudiándolo".