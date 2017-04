Nielsen: “Acá necesitamos un dólar a $ 22”

BANCO CENTRAL

En lo que va de abril compró unos u$s 1000 millones al Tesoro, como parte del proceso por el que planea sumar u$s 25.000 millones. Son dólares obtenidos a través de emisiones de deuda que el sector público necesita pasar a pesos para afrontar obligaciones en moneda local. Quedan u$s 4000 millones en cuentas del sector público y en breve Nación y provincias colocarán deuda por casi u$s 3000 millones