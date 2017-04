Inauguración de una planta de Techint en Houston

En la misma escala de su viaje por Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri aprovechará el miércoles en Houston para participar de la inauguración de una planta del gigante Techint, que desembolsó unos u$s 2000 millones para construir una fábrica que producirá tubos de acero para la industria del petróleo y gas no convencional.

Tenaris, una de las compañías del grupo que preside el multimillonario Paolo Rocca, generará más de 1500 puestos de trabajo en el país norteamericano, donde apuesta fuerte por el shale, que cambió la historia energética moderna en Estados Unidos. En Argentina, Tecpetrol, el brazo de Techint en el sector, anunció recientemente inversiones por u$s 2300 millones para extraer gas de Vaca Muerta en los próximos tres años.

Por otro lado, está previsto que las autoridades nacionales tengan ese mismo día reuniones con los ejecutivos de Dow en sus oficinas y que también se encuentren con las principales caras de Schlumberger y Chevron, que invierten junto a YPF en la cuenca neuquina.