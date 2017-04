Crisis en Santa Cruz: Nación manda fondos y abre el diálogo con Alicia Kirchner

Tras los graves incidentes ocurridos en Santa Cruz el viernes por la noche, cuando la Policía se enfrentó con manifestantes que apedrearon la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, la tensión se mantiene, con cruces de declaraciones entre el FPV y Cambiemos acerca de la responsabilidad ante la grave situación financiera que atraviesa la provincia patagónica, que adeuda sueldos a estatales y jubilados. No obstante, en las últimas horas hubo diálogo entre provincia y Nación para intentar solucionar la situación.



Luego de hacer público un video en el que mostró los daños que quedaron en la casa en la que se encontraban ella, su cuñada y su nieta Helena, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que el gobierno nacional "ahogó financiera y económicamente" a la provincia "durante sus primeros 16 meses de gestión". Desde el Gobierno respondió el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que destacó que desde Nación se le enviaron a Santa Cruz "$ 1500 millones en asistencia financiera" en lo que va del año, en conceptos de adelantos. Y criticó a la administración Kirchner por "la mala gestión" de una sucesión de gobiernos, acompañado por el crecimiento del empleo público.



En una veintena de tweets, la ex mandataria atribuyó los problemas de Santa Cruz al "freno de la obra pública", a la "disminución de la actividad de YPF", y a que "el año pasado la provincia recibió un 85% menos de asistencia que en 2015". Frigerio no desconoció la "situación compleja" que heredó la gobernadora en la provincia, pero hizo una comparación con la herencia recibida por el gobierno nacional. "Es cierto que heredó una situación compleja: nosotros también recibimos un país muy complicado, pero la diferencia es que estamos haciendo un cambio y la provincia hace 25 años que está gobernada por la misma familia", dijo Frigerio, en alusión a los Kirchner.



Durante el transcurso del domingo, Frigerio se comunicó con la gobernadora santacruceña y habrían llegado a un acuerdo para que se envíen más fondos para afrontar una semana que comienza con un paro de estatales en una provincia en la que, además, las clases todavía no empezaron. "Se tiene que ayudar a sí mismo", había dicho Frigerio sobre Alicia Kirchner, quien había denunciado una operación para desestabilizarla y vinculó al Gobierno nacional con los incidentes del viernes, que dejaron cuatro heridos.



Según los cálculos que hacen en Casa Rosada, en lo que va del año se giraron $ 1170 millones, y para todo 2017 Santa Cruz recibirá $ 11.200 millones en concepto de coparticipación. En tanto, el año pasado se adelantaron $ 1860 millones que tuvieron como destino salarios y aguinaldos. Además, argumentan que la deuda de la provincia con la Nación ha crecido exponencialmente, al punto que en 2007 era de $ 200 millones y en la actualidad es $ 7930 millones.



Otro punto decisivo en la situación de Santa Cruz fue el gran aumento en la cantidad de empleados del sector público, que en 2007 eran 22.812 y en 2015 totalizaban 35.256, es decir, más de un 50% por encima.