Esteban Bullrich visitó la semana pasada la réplica de la casa de Ana Frank en Buenos Aires. Lo hizo en silencio aunque luego difundió una fotografía en las redes sociales. En Amsterdam, adonde acompañó a Mauricio Macri en la visita a la casa original junto con la Reina Máxima, el Presidente había escrito en el libro de visitas: "Piensa en toda la belleza a tu alrededor y sé feliz". Por esas palabras recibió críticas y también Bullrich, quien dijo que "Ana Frank sabía lo que quería y sus sueños quedaron truncos en un mundo que promovía la intolerancia". Pero el ministro de Educación se tomó revancha y recorrió el museo de la calle Superí 2647 que recuerda el horror del Holocausto y a las víctimas del nazismo. Esta vez escribió en el libro de visitas: "Creo que la vida de Ana es un testimonio vivo que nos interpela y demanda que seamos activos protectores de la diversidad y la tolerancia en nuestra querida Argentina y el mundo".Mientras el Frente Renovador festejaba la inauguración del primer local barrial en la capital de Jujuy, el diputado Sergio Massa apelaba a la picardía política y visitaba el territorio de Florencio Randazzo: Chivilcoy, ciudad donde no vive el ex ministro del Interior y Transporte K pero si su madre. Massa junto al Intendente local Guillermo Britos, entregó materiales deportivos para 34 instituciones locales y 2600 becas educativas. "Hoy se confirmó que se cumple el mes número 15 con caída del consumo en la Argentina. Y la caída del consumo se produce porque la gente se está empobreciendo", resaltó el diputado del FR. Y ¿dónde estaba Randazzo?. Vecino de las afueras de La Plata, el ex ministro está en campaña de fotos. Después de su paso por el Senado, visitó al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, dirigente al que los peronistas alejados del kirchnerismo buscan seducir permanentemente.No tiene el ritmo de la gestión como gobernador o de la campaña presidencial. Tampoco los mismos recursos por lo que la semana pasada Daniel Scioli recorrió 600 kilómetros en un día pero no llegó al último destino, la localidad de Avellaneda, cita que tuvo que postergar un día. Los que lo conocen creen que extraña el helicóptero en días como el sábado en que fue de Villa La Ñata a Mar del Plata ida y vuelta, con un paso por Villa Gesell y reuniones varias incluidas. Esta semana le tocan Lanus, Cañuelas, Marcos Paz, Las Heras, entre otros lugares, evidentemente en plan de campaña aunque no lo admite. Lo piensa, está dispuesto, dicen cerca suyo, incluso a competir contra Florencio Randazzo. Una de las visitas en La Feliz fue al frigorífico Recuperar, donde el ex candidato presidencial habló con los administradores sobre la suba de la tarifa eléctrica. "Pasamos de pagar $ 70.000 a 350.000", se quejaron. Y Scioli tomó nota para cuando se lance formalmente.El ex embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, fue el principal orador el sábado de un congreso organizado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), del que también participaron otros políticos y empresarios nacionales. Allí se dejó fotografiar con dos ex: Isela Costantini, ex presidenta de Aerolíneas Argentinas y la ex ministra de Salud y ex PAMI (gestión K), Graciela Ocaña. El referente de ECO, que aspira a competir por una banca en la ciudad de Buenos Aires, tantea por estas horas a nuevas figuras que se sumen al proyecto político que aspira a coronarlo Jefe de Gobierno en 2019. Sus asesores le sugirieron sondear a aquellos que tuvieron una salida traumática del Gobierno.