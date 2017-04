Minecraft permitirá que se vendan servicios dentro de su popular juego

Microsoft sumará un nuevo mercado, y una moneda completamente nueva, al exitoso videojuego Minecraft, y así dará por primera vez a las empresas la oportunidad de vender sus contenidos originales y creaciones a las decenas de millones de jugadores.



En la tienda, a lanzarse en pocos días, nueve empresas venderán paquetes de funciones dentro de Minecraft –como tramas nuevas, actividades dentro del juego o paisajes para explorar– con precios que oscilan entre u$s 1 y u$s 10 por creación. Otras compañías podrán solicitar permiso para entrar al negocio los próximos meses. En tanto, los usuarios que deseen adquirir contenidos tendrán que comprar una nueva moneda: Minecraft Coins.



"Por primera vez, permitiremos que los creadores vengan y pongan contenidos en nuestra tienda junto al mismo contenido que hace Minecraft", dijo John Thornton, productor ejecutivo del juego en Microsoft. Ya existe una tienda dentro del juego, pero se restringe a artículos creados por el equipo de desarrollo de Minecraft. Permitir que desarrolladores externos vendan sus bienes en el mismo ecosistema abre un modelo de negocios totalmente nuevo para los creativos independientes.



"Para nosotros, el gran paso adelante es tener una plataforma estable sobre la cual podamos desarrollar un negocio sólido", dijo James Delaney, director administrativo de BlockWorks, desarrolladora externa de Minecraft y una de las primeras empresas en obtener permiso para vender en la tienda. "Sabemos que allí la comunidad es enorme y está bastante desesperada por este tipo de contenidos". Los desarrolladores tendrán libertad para ponerles precio a sus creaciones.



Para las empresas, la medida permite que su marca avance en una dirección totalmente nueva. "Antes usamos un poco de Minecraft para promocionar películas e hicimos algunas cosas para ‘Tomorrowland’, de Disney. Pero en cierta forma, las directrices comerciales que salieron hace un año nos lo impidieron. Lo genial de este mercado es el regreso de la oportunidad comercial para nosotros" dijo Delaney



El juego fue creado en 2009 por el sueco Markus Persson, lanzado en 2011 tras dos años de versiones experimentales, y adquirido por Microsoft en 2014 mediante la compra del fabricante de software Mojang AB por u$s 2500 millones. Así creció hasta vender 121 millones de copias en todo el mundo y cuenta con 55 millones de jugadores mensuales.