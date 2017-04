El Banco Nación evalúa las empresas del grupo para fusionarlas o absorberlas

Hace dos semanas comenzó a funcionar un comité que evaluará eventuales fusiones, absorciones o transferencia de las líneas de negocios de las empresas en las que el Banco Nación (BNA) es accionista mayoritario mediante un estudio legal, fiscal, laboral, regulatorio y comercial que tomará 60 días. La decisión del directorio durante la gestión actual de Javier González Fraga busca eliminar costos improductivos, las tareas dobles y bajar la cantidad de directores por empresa, algo que ya había iniciado la gestión de Carlos Melconián pero que no prosperó.



En tanto, la resolución de directorio del 16 de marzo pasado también advirtió sobre la sinergia entre Nación Bursátil, Pellegrini Fondos Comunes de Inversión y Nación Fideicomisos. "Con la nueva ley de mercado de capitales pueden ser integradas potenciando la eficiencia en el uso de sus recursos y estructura". Las tres sociedades deberán presentar una propuesta de reorganización legal, técnica y comercial para potenciar el uso de sus recursos y estructura.



Al frente del comité están el vicepresidente del banco, Enrique Vaquié, y el director Miguel Angel Arce. Deberá presentar una propuesta de reorganización legal, técnica y comercial de Nación Servicios, Nación Leasing, Nación Factoring y Nación AFJP, luego de que estas empresas ejecuten los estudios legales, fiscales, laborales, regulatorios y comerciales.



La resolución ya evaluó que las actividades de Nación Servicios, Leasing y Factoring "ofrecen productos y servicios que en algunos casos se encuentran en competencia con los que ofrece el Banco, lo que genera la duplicidad en la oferta comercial que merece ser revisada y, eventualmente, corregida".



Y respecto de Nación AFJP, que "ha venido prestando fundamentalmente tareas de apoyo a las demás sociedades vinculadas del Banco debido a la demora en la implementación de su nueva actividad por parte del órgano de control dependiente de la ANSeS".



La medida fue pedida por el Poder Ejecutivo. La resolución dijo que "ha considerado especialmente el marco de las políticas activas que el Poder Ejecutivo Nacional viene promoviendo, dirigidas a mejorar la asignación de gastos de estructura para dotar de mayor eficiencia a los recursos que se destinan a impulsar el desarrollo de la economía nacional".



Si bien esta decisión de reducir la estructura y hacerla más eficiente la tomó el directorio bajo la gestión de González Fraga, en la era Melconian se había iniciado un proceso similar.



Según indicaron fuentes de la entidad, se quiso armar con el Grupo Banco Nación un "megagrupo" similar al Grupo Bapro, pero no se pudo lograr por trabas legales y porque creaba más directores para conducir el holding.



Desde las empresas vinculadas agregaron que durante la gestión anterior ya presentaron informes a un comité para que evaluara si podían ser fusionadas y cómo podían ser más eficientes y crear economías de escala. En junio de 2016 se llegó a la conclusión que no era posible por problemas legales y costos laborales.



Por ejemplo, se evaluó dividir Nación Servicios, con más de 1300 empleados que llevan adelante el procesamiento de tarjetas como la Sube y la venta de productos bancarios, entre el Ministerio de Transporte y el BNA. Pero se consideró una decisión ineficiente.



También, fusionar Fideicomisos con Bursátil y con Pellegrini. Y Factoring con Leasing para luego ser parte del BNA, pero en este caso existía el impacto del costo laboral, ya que el gremio bancario es más caro que el de comercio al que pertenecen los empleados que podrían absorberse.



Hoy el directorio "está en pleno objetivo de bajar la cantidad de directores por empresa. Si fusionás dos empresas, en vez ocho directores, tendrá cuatro", explicaron en la vinculada.