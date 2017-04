El dólar se deprecia prácticamente frente a todas las monedas

El dólar ha perdido terreno en las últimas semanas y se ubica cerca de sus mínimos del año y 3,3% debajo de los máximos registrados a comienzos de 2017 cuando el Dollar Index supo alcanzar los 103,30 puntos. Lo cierto es que el resto de las monedas han logrado recuperarse contra el billete verde y tanto las principales divisas así como las de menor rango, se han apreciado, dejando al dólar en terreno negativo. El peso argentino, como casi todo el resto de las monedas, ganó terreno como resultado de esto.



Es cierto que a nivel macro-económico cada economía tiene sus propios fundamentos y sus propias variables macro, sin embargo existe un común denominador en los últimos meses signado por el hecho de que las monedas de los distintos países se han venido apreciando contra el billete verde. Este es uno de los motivos por el cual el carry trade en moneda local ha tenido tanta popularidad en los distintos mercados tanto locales como a nivel regional.



Así como el dólar ha perdido posiciones, deteniendo el fuerte avance que venía registrado en los últimos años, el euro ha detenido el bear market desde 2011 e inicio un proceso de estabilidad operando entre los mínimos de u$s 1,03 y los máximos de u$s 1,15-1,18 por euro. La moneda europea se ha recuperado contra el dólar y se ubica cerca de un 3% por encima de los mínimos de u$s 1,0385 registrados a fines de 2016 y, dado que es uno de los principales componentes del Dollar Index, el futuro de la moneda común es fundamental para determinar los próximos movimientos del billete verde.



Lo cierto es que el resto de las monedas también se han plantado contra el dólar y si bien esta semana fue el turno de la libra que salto a máximos de 2016 y colocándose un 6,75% por encima de los mínimos registrados a fines de 2016 en u$s 1,195, hemos visto que el dólar también ha perdido posiciones contra el yen. La divisa nipona se ha venido apreciando en las últimas semanas, ganando un 7,8% contra el dólar desde los máximos de 118,10 yenes a fines de 2016 hasta los actuales 109,10 yenes.



Al dólar en Latinoamérica no le ha ido mejor últimamente ya que, contra la mayoría de los cruces, la divisa norteamericana también ha perdido posiciones. Quizá el más resonante a nivel regional haya sido el peso mexicano que, desde que asumió Donald Trump a la fecha, se aprecio cerca de un 14,4%, pasando de 22 pesos hasta los 18,84 pesos actuales, haciendo una considerable pausa a todo el mercado alcista del dólar de largo plazo.



En Brasil también el dólar resulta pierde el real ya que la moneda brasileña acumula una suba contra el dólar de un 26% desde los máximos alcanzados en el último trimestre de 2015, siendo una de las divisas más apreciadas en el 2016 y en los últimos años, aunque también una de las mas castigadas hasta antes de 2015, principalmente por los conflictos económicos y políticos en nuestro país vecino.



El dólar en Chile también resulta perdedor y también ha detenido el avance a comienzo de 2015 y desde los máximos de 735 pesos, la divisa chilena se ha venido apreciando un 11% contra el dólar, cotizando actualmente un en 652 pesos. La evolución contra el peso colombiano no ha sido muy distinta y la divisa latinoamericana acumula una apreciación de 17% aproximadamente desde los máximos de comienzo de 2016.



A nivel local, la apreciación del peso argentino ha acompañado a tendencia que ha mostrado la divisa en la región ya que el dólar pierde un 4,5% desde los máximos de comienzo de 2017 cuando supo alcanzar los $ 16,15.



Este contexto del dólar debilitado le ha servido a las materias primas, las cuales lograron alcanzar un piso a comienzo de 2016 y desde allí iniciaron un proceso de recuperación de mediano plazo y en promedio, actualmente se ubican un 30,5% por encima de los mínimos de comienzo de 2016. Si bien cada materia prima es influenciada por sus propios fundamental, quizá el caso mas resonante sea el del petróleo que acumula una suba del 100%, pasando de 26 dólares hasta los 52 dólares actuales.