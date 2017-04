Cambios en el Gobierno: Balbín deja la Procuración del Tesoro

El procurador general del Tesoro Carlos Balbín, funcionario clave en el organigrama de Gobierno, dejará su cargo y pasará a cumplir funciones en la ONU. Así fue confirmado ayer por fuentes de la Casa Rosada, que explicaron el cambio como "un ascenso", aunque no especificaron quién lo reemplazará.



Balbín pasará a ocupar un puesto en la ONU, que había quedado vacante desde la salida del radical Leandro Despouy, el mes pasado. Desde el macrismo trascendió que Balbín pretendía dejar el cargo que asumió hace 16 meses, período en el que atravesó diferentes momentos, con altibajos en su desempeño.



Por caso, en agosto del año pasado fue muy cuestionado por haber sido quien diseñó la estrategia del oficialismo ante la andanada de reclamos judiciales por los aumentos en gas, que derivaron en un resonante fallo de la Corte Suprema, que suspendió las subas en las tarifas del fluido. Sin embargo, incluso tras las dudas sobre su continuidad que se sembraron a finales de 2016, Balbín siguió en el puesto. La diputada nacional Elisa Carrió fue en aquel momento quien lo defendió. "Es la persona más honrada, estudiosa y buena persona que he conocido en el Derecho Administrativo", publicó la referente de Cambiemos en su cuenta de Twitter en ese entonces.



Balbín es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes de llegar al Gobierno, fue juez y fiscal general adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, pasará a ocupar el cargo que tenía el ex titular de la AGN Despouy, que se desempeñaba como embajador extraordinario plenipotenciario y representante especial para los derechos humanos, dentro de la estructura de Cancillería que lidera Susana Malcorra. Según consignó ayer en su edición web Clarín, el reemplazante de Balbín podría ser el abogado Bernardo Saravia Frías, actualmente trabajando en la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda que encabeza Nicolás Dujovne.



Dependiente de la estructura del Ministerio de Justicia, la Procuración del Tesoro se encarga, entre otras cuestiones, de brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y organismos dependientes, asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio, dirigir al Cuerpo de Abogados del Estado, así como registrar y auditar los juicios en los que el Estado Nacional es parte.