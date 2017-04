Nuevo sistema de información para el sector ganadero y cárnico para intercambio de datos con otros organismos

El fisco continúa buscando mejorar el control del sector primario, en este caso llegó a la cadena bovina.

Sobre la base del modelo vigente en el mercado de granos, donde existe el registro fiscal de operadores y un régimen especial obligatorio de emisión electrónica de "Liquidación Primaria de Granos", se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información para el sector ganadero y cárnico que pretende intercambiar datos específicos con otros organismos para tratar de controlar la evasión en el sector que ha crecido considerablemente en los últimos años.

A tal efecto han diseñado:

- Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes bovinas y bubalinas (RFOCB)

- Régimen de retención, percepción y pago a cuenta de IVA.

- Régimen de facturación electrónica especial.

Registro Fiscal de Operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y babulinas

¿Cuáles son las causales de suspensión y/o exclusión?

C) Estado del contribuyente en procesos judiciales

¿Qué hacer ante una suspensión en el RFOCB?

¿Cómo se puede reingresar al RFOCB luego de la exclusión?

Régimen de Retención de IVA

Factura Electrónica Especial

Palabras finales

El "Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas" (RFOCB), se creó mediante la RG (AFIP) N° 3873, y fue modificado por las RG(AFIP) 3948 y 3963.La inscripción es en principio OPTATIVA, no obstante si recogemos la experiencia de su similar el Registro Fiscal de Operadores de Granos es, a efectos prácticos, OBLIGATORIA.A partir del 27/08/2016 se pueden inscribir en el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Hacienda y Carnes Bovinas y Bubalinas las personas humanas, sucesiones indivisas, empresas o explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas que desarrollen cualquiera de las actividades que se detallan a continuación:a) Productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina/bubalina.b) "Feed Lots" (establecimientos de engorde a corral de hacienda bovina/bubalina).c) Invernadores de hacienda bovina/bubalina.d) Establecimientos faenadores y/o frigorífico de hacienda bovina/bubalina.e) Consignatarios y/o comisionistas de hacienda bovina/bubalina.f) Consignatarios directos de hacienda bovina/bubalina.g) Consignatarios de carnes de hacienda bovina/bubalina.h) Mercados concentradores, ferias o predios feriales donde se comercialice hacienda bovina/bubalina.i) Matarifes -abastecedores y carniceros- y toda otra modalidad de usuarios de faena de hacienda bovina/bubalina.j) Comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles de origen bovino/bubalino.k) Adquirentes de cueros de hacienda bovina/bubalina en estado crudo -comprende a los cueros frescos y salados.Todo otro contribuyente que opere en la compraventa, tenencia y/o traslado de hacienda bovina/bubalina o su faenamiento, que no se encuentre incluido en los incisos anteriores deberán seleccionar, al momento de la registración, alguna de las categorías aludidas e incluirse en la misma.Quedan exceptuados de dicha obligación los transportistas de hacienda.La inscripción en el "Registro" implica que los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir con una serie de requisitos. Afip podrá aceptar o rechazar la solicitud de alta en el "Registro", en caso de rechazo el contribuyente podrá realizar una nueva solicitud luego de subsanadas las mismas. El listado de los sujetos inscriptos es publicado en el sitio "web" institucional www.afip.gob.ar.La permanencia en el "Registro" estará condicionada a que el contribuyente mantenga una correcta conducta fiscal, a cuyo fin no deberá incurrir en ninguna causal de suspensión o exclusión.Se dividen en tres tipos:A) Controles sistémicos formales1. A quienes registren baja en el IVA y Impuesto a las ganancias o no acrediten su inscripción en el monotributo;2. Falta de presentación de una o más declaraciones juradas vencidas;3. No registren domicilio fiscal denunciado o el declarado se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la resolución general 2109 (fuere inexistente, quedare abandonado, desapareciere, se alterare o suprimiere su numeración);4. No acredite inscripción como agente de retención y/o percepción de los regímenes establecidos por la normativa vigente, cuando corresponda;5. Inclusión en la '"Base de Contribuyentes No Confiables";6. La falta de ingreso de los montos correspondientes a los pagos a cuenta, retenciones y/o percepciones;7. Registre alguno de los estados administrativos previstos por los artículos 2 y 3 de la resolución general 3832 (Causales de limitación al acceso de los "WEB" según el sujeto)8. Cualquier otro incumplimiento a la normativa vigente detectado a través de controles informáticos centralizados de AFIPB) Controles objetivos practicados en verificaciones y/o fiscalizaciones1. La detección de documentación o, en su caso su contenido, que resulten apócrifos, falsos o adulterados;2. La detección de representantes, autorizados o apoderados inexistentes y/o utilización de interpósita persona;3. Omisión total o parcial de efectuar retenciones o percepciones correspondientes a los regímenes del impuesto al valor agregado y/o del impuesto a las ganancias;4. Omisión de cualquier acto que importe el incumplimiento de las restantes obligaciones emergentes de los regímenes de retención, percepción e información;5. Omisión de ingreso de retenciones practicadas y/o percepciones efectuadas, por los que estuviese alcanzado;6. Incumplimiento total o parcial de requerimientos efectuados por el Organismo;7. Carencia de registros de compras o de ventas, o incongruencia de estos con comprobantes respaldatorios y/o con las declaraciones juradas presentadas;8. Incumplimiento de la utilización de los medios de pago establecidos por la ley 25345 y la resolución general 1547 (Depósitos en cuentas de entidades financieras, Giros o transferencias bancarias, cheque común a nombre del emisor de la factura o documento equivalente y cruzado, cheque de pago diferido a nombre del emisor de la factura o documento equivalente y cruzado, cheque cancelatorio a nombre del emisor de la factura o documento equivalente, etc.)9. Falta de exhibición de la documentación, presentación de libros, anotaciones, documentos, comprobantes y demás elementos de juicio, en la forma ordenada y clasificada solicitada por funcionario o empleado que realice una fiscalización (Conducta encuadrada en el segundo párrafo del Artículo 49, del Decreto Reglamentario N° 1.397 y sus modificaciones, del 12 de junio de 1979 ).10. Resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación (segundo párrafo del artículo 39, punto 2 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones)10. Todo incumplimiento que, a criterio del juez administrativo competente, amerite la exclusión del "Registro";Como podemos observar, el listado incluye "otros incumplimientos detectados por el fisco" . Lo que genera un ámbito de discrecionalidad importante.1. Contribuyentes que hayan sido querellados o denunciados penalmente;2. Contribuyentes que hayan sido querellados o denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones impositivas, de la seguridad social o aduaneras, propias o de terceros;3. Contribuyentes que estén involucrados en causas penales en las que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones;4. Auto de quiebra decretada sin continuidad de explotación, del solicitante o de los integrantes responsables, en caso de personas jurídicas.Sin embargo, la correcta conducta fiscal no sólo debe ser con respecto a las obligaciones nacionales, sino también provinciales, ya que el Registro Ganadero incorporará la información que le suministre ARBA.Los contribuyentes que posean domicilio fiscal en Provincia de Buenos Aires serán mantenidos en el Registro Ganadero cuando, además de los requisitos indicados anteriormente cumplan con las siguientes exigencias:- Estén inscriptos como contribuyentes de IIBB de la provincia de Buenos Aires.- Siempre que hayan presentado todas las declaraciones juradas correspondientes a los últimos 12 anticipos de IIBB vencidos hasta el penúltimo mes calendario inmediato anterior a aquel en el cual se solicita la incorporación en el Registro Ganadero, o los anticipos vencidos a la fecha de incorporación al Registro.- Cuando el contribuyente tenga una antigüedad en el impuesto menor a 12 meses.- Encontrarse debidamente inscriptos como agente de recaudación de los regímenes generales de retención y/o percepción del impuesto sobre los IIBB.ARBA informará a AFIP mensualmente la nómina de sujetos que incurran en las causales de incorrecto comportamiento. Los recursos interpuestos por los contribuyentes serán resueltos por AFIP en función del dictamen jurídico de ARBA referido a las circunstancias concretas del caso y lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Agroindustria a fin de proceder a dar de baja la Matrícula, si correspondiere (1).El contribuyente suspendido, en primer lugar debe notificarse en el domicilio fiscal electrónico declarado.La suspensión se lleva a cabo porque el contribuyente incurre en alguna de las situaciones indicadas anteriormente, a tal fin podrá consultar las causales mediante el servicio "web" denominado "Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas Bovinas y Bubalinas.Dentro del plazo SESENTA (60) días corridos deberá subsanar el o los incumplimientos que dieran origen a la misma, caso contrario quedará excluido del registro.Regularizadas las causales que motivaron la exclusión, se podrá formalizar una nueva solicitud de inscripción, excepto en los siguientes casos, en los cuales la solicitud solo podrá efectuarse luego de transcurridos 12 meses corridos, contados a partir del día siguiente, en que la exclusión fue publicada en el sitio web de esta AFIP (http://www.afip.gob.ar):l Cuando en una fiscalización se haya detectado documentación o, en su caso su contenido, que resulten apócrifos, falsos o adulterados.l Cuando Afip haya detectado representantes, autorizados o apoderados inexistentes y/o utilización de interpósita persona.Cuando se haya detectado que se omitió el ingreso de retenciones practicadas y/o percepciones efectuadas, por los que estuviese alcanzado.Cuando AFIP detecte la carencia de registros de compras o de ventas, o incongruencia de éstos con comprobantes respaldatorios y/o con las declaraciones juradas presentadas.¿Cuáles son las consecuencias de la falta de inscripción, suspensión y/o exclusión?Si el contribuyentes no se inscribe en el RFOCB, ante la suspensión o exclusión del registro, AFIP informará al RUCA y al SENASA, además de ello sufrirán una retención del 100% del IVA.Si bien la inscripción en el RFOCB se puede realizar a partir del 27/08/2016, el régimen de retención entró en vigencia el 01/03/2017.El régimen de retención es aplicable a los productores ganaderos responsables inscriptos en impuesto al valor agregado cuando:Venda cueros crudos (frescos y salados), o bienCuando venda hacienda en pie bovina/bubalina con destino a faena.Ahora bien, tenemos que diferenciar distintas situaciones ya que no en todos los casos se retiene el impuesto al valor agregado:a) Si el productor ganadero es responsable inscripto en IVA, se encuentra inscripto en el RFOCB y tiene declarado ante AFIP una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asignada por la entidad bancaria en la que posean una cuenta corriente o caja de ahorro, no será sujeto pasible de retención. El comprador depositará el monto total correspondiente al impuesto al valor agregado liquidado en la factura o documento equivalente que respalda la respectiva operación en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) informada ante la Administración Federal. No es oponible el certificado de exclusión de retención de IVA RG(AFIP) 2226 (régimen general).b) Si el productor ganadero es responsable inscripto en IVA, se encuentra inscripto en el RFOCB pero no ha declarado ante AFIP una Clave Bancaria Uniforme (CBU) sufrirá una retención del 100% del IVA.c) Si el productor ganadero RI no se encuentra inscripto en el RFOCB tenga o no declarada ante AFIP una Clave Bancaria Uniforme (CBU) sufrirá una retención del 100% del IVA.Las retenciones tienen el carácter de impuesto ingresado, debiendo ser computadas en la declaración jurada del período fiscal en el que se sufrieron. En aquellos casos en que el cómputo origine en la declaración jurada un saldo a favor del responsable, el mismo tendrá el tratamiento de saldo de libre disponibilidad.Es importante que el productor verifique que en la constancia de retención se ha consignado el código correcto de la operación, ellos son:Código 584 - Retención por compra de hacienda en pie bovina/bubalina;Código 585 - Retención por compra de cueros.Si el agente de retención no cumple con la obligación de depositar el impuesto al valor agregado en la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) declarada a tal fin por el vendedor de hacienda bovina y/o bubalina con destino a faena, AFIP informará al Ministerio de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario para que proceda a dar de baja la inscripción del operador en el RUCA.Se crea un sistema de facturación especial para el sector en donde cada factura tiene datos exactos de la categoría y especie vendida, relacionándolo con el DT-e (Documento de Transito electrónica para el ganado).No en todos los casos el productor será el emisor del comprobante, sino que dependerá de la operación de la que se trate, según se resume a continuación.Situaciones en las que el productor deberá emitir y entregar al comprador la "Liquidación de Venta Directa - Sector Pecuario":- Cuando el productor responsable inscripto en IVA vende hacienda bovina y/o bubalina a otro responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, para cualquier destino, excepto faena.- Cuando el productor es responsable inscripto en el impuesto al valor agregado pero el sujeto comprador es un responsable no inscripto o exento en dicho gravamen, o monotributista, cualquiera sea el destino de la hacienda.Situaciones en las que el productor no emite, sino recibe documentación:- Cuando el productor venda hacienda bovina y/o bubalina con destino a faena, el comprador deberá emitir y entregar al vendedor la "Liquidación de Compra Directa - Sector Pecuario".- Cuando el productor vende hacienda y/o carne bovina y/o bubalina a través de Consignatario de Hacienda/Comisionista, recibirá del Consignatario Directo o un Consignatario de Carne, un comprobante de liquidación y rendición del producido por la venta de hacienda y/o carne denominado "Cuenta de Venta y Líquido Producto - Sector Pecuario".Es importante tener en cuenta que no se considerarán válidos los comprobantes, a efectos fiscales, emitidos por consignatarios de hacienda y/o comisionistas, consignatarios directos y/o consignatarios de carne que no se encuentren incluidos en el Registro Ganadero. Esto significa que en el extremo podría llegar a observarse los créditos fiscales.En primer lugar queremos destacar la importancia de las acciones conjuntas ARBA, de la Administración de Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Agroindustria en cuanto a que su labor coordinada permite ahorrar carga administrativa a los contribuyentes.Desearíamos que esta tarea conjunta continuara para el sector agrícola, donde el Ministerio de Agroindustria, Inase, Senasa, Afip, cada uno por su parte, exige información que podría compartirse entre los organismos evitando así la duplicación de carga administrativa.En cuanto a las medidas implementadas sobre el registro ganadero, vemos que las consecuencias de no estar en el Registro no son tan gravosas como el Registro Fiscal de Granos, no obstante consideramos que irá mutando. Sin embargo, genera cierto temor la incorporación de la Provincia de Buenos Aires a ésta posibilidad de excluir contribuyentes del Registro conjuntamente con AFIP.Pero no solo preocupa el poder que se le está otorgando a los organismos provinciales, sino inquieta la posibilidad de que éstos comiencen a aplicar retenciones ante la falta de inscripción, suspensión o exclusión del registro. Como es sabido el sistema, se extralimita provocando saldos a favor que superan recurrentemente el impuesto determinado, se evidencian situaciones en los que tramitar una devolución de los mismos se convierte en una "misión imposible" ya que muchos fiscos provinciales no instrumentaron cómo devolver los montos que cobraron de más, obligando al contribuyente "a presentar continuos trámites de solicitud de no retención o no percepción y que, por distintas vías, son trabados y demorados por los organismos fiscales".Esperemos razonabilidad y corrección al actuar, siendo conscientes que el mal uso de estas herramientas que le confieren mucho poder pueden hacer mucho daño. Muchas veces los remedios son lentos y mientras tanto el daño está causado.Registro Ganadero. PIC. 