Larreta: “Cambiemos no sólo no ha volado por el aire, sino que está más sólido”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó hoy que la alianza oficialista Cambiemos "no sólo no ha volado por el aire, como vaticinaban algunos", sino que está "más sólida que nunca", con la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió como "candidata" por la Ciudad.

"Queremos fortalecer Cambiemos, y está en ese proceso. Mucha gente, cuando surgió Cambiemos, no daba un mango respecto a la continuidad y que podíamos trabajar en equipo", subrayó Rodríguez Larreta. Al respecto, el mandatario porteño indicó que, luego de un año, la alianza de gobierno "no sólo no ha volado por el aire, como vaticinaban algunos, sino que estamos más sólidos que nunca, incluso con Carrió ahora de candidata".

Sobre la posibilidad de conformaer Cambiemos en Capital, señaló que se trata de una "decisión de equipo". En declaraciones a radio Mitre, reiteró que la renuncia de Martín Lousteau a la Embajada de Estados Unidos es una "decisión de él", tras lo cual apuntó: "Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo, y más allá de lo electoral, mi preocupación, energía y foco está en la gestión".