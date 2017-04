Carrió sobre Lousteau: “No podemos estar pendiente de los gustos de un niño"

La diputada nacional Elisa Carrió volvió a descartar la posibilidad de ir a una interna con el ex embajador de los Estados Unidos Martín Lousteau en la ciudad de Buenos Aires, al advertir que desde Cambiemos "no podemos estar pendiente de los gustos de un niño" y aseguró que en las elecciones de octubre "se juegan dos años de mayor tranquilidad".

La líder de la Coalición Cívica-ARI también apuntó contra el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, al afirmar que no está "dispuesta a hacer resignaciones en función del marketing político" y remarcó que "mientras no lo pongan" en su candidatura en la Ciudad, "no hay problema". Consultada sobre si le hubiese gustado enfrentar a la ex presidenta Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, respondió: "No es una disputa que yo quería, a mí no me gusta esta polarización".

Luego de definir su candidatura en la Capital Federal, sostuvo que "el circulo rojo se va a sorprender" con el resultado que va a obtener el Gobierno en los próximos comicios legislativos. "Vamos a ganar muy bien las elecciones. Estoy segura. En los núcleos más importantes vamos a sacar no menos que el porcentaje de la primera vuelta. O vamos a crecer holgadamente ese porcentaje", enfatizó.

En entrevistas publicadas hoy en los diarios Clarín y La Nación, indicó que en las elecciones "no se juega tanto como se cree", no obstante resaltó que "se juegan dos años de mayor tranquilidad" porque "si se gana los inversores ya van a tener asegurado que se puede invertir en serio en la Argentina a largo plazo". Ante la pregunta sobre si decidió ir a Capital tras la renuncia de Lousteau a la Embajada de los Estado Unidos, contestó: "No, antes, cuando el Gobierno recuperó aire, dijimos: 'Ya no es necesario'".

"En términos de previsibilidad se espera que ganemos las elecciones. A todo el mundo le asustan los piquetes y el ánimo golpista. Pero creo que la sociedad reaccionó tan bien que eso hizo que el Presidente haya subido en las encuestas", consideró. Carrió también aseguró que su candidatura porteña "surgió de un acuerdo con (el presidente Mauricio) Macri y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, como la mejor estrategia para Pro y la Coalición Cívica". La diputada remarcó que si se tenía que postular en territorio bonaerenses "lo iba a hacer", pero enfatizó que su "candidatura en la Provincia siempre estuvo reservada por si era indispensable".

"'No sos necesaria en la provincia de Buenos Aires, preferimos a otros candidatos'. Esta es la visión de Durán Barba y que muchos de ellos comparten, y yo los respeto", subrayó. La legisladora también señaló que no condicionó la candidatura con Macri en ningún tema, al tiempo que aseguró que "cuando hicimos el acuerdo contra la corrupción, fijamos los acuerdos básicos con Mauricio, que son inamovibles". "Yo soy una espada de su presidencia. Después hay algunas diferencias. Y hubo algunas cuestiones no negociables, como el tema del fútbol y el presidente de Boca (Daniel Angelici), y la segunda, (el presidente de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti", añadió.

Consultada sobre si no es contradictorio que Lousteau haya sido embajador del Gobierno y que ahora no le abran la interna, respondió que desde Cambiemos "no podemos estar pendientes de los gustos de un niño". "A mí sinceramente ya no me da. Lo van a decidir los partidos", agregó y cuestionó que "en la mitad de la gestión hay que acompañar al Gobierno", pero "hay otros que dejan los mandatos, dejan los cargos". Sobre su relación con Duran Barba, expresó que es "independiente" del asesor comunicacional, ni "una construcción de él", al tiempo que afirmó que detesta "la sociedad del espectáculo y la imagen". Al respecto, dijo que "no" está "dispuesta a hacer resignaciones en función del marketing político", no obstante enfatizó que "si las sugerencias de Durán Barba son inteligentes, obviamente que las voy a aceptar".

"Quiero aclarar que la imagen que yo eventualmente tenga depende de lo que soy, no de Durán Barba o de gastos de publicidad. El puede ganar elecciones pero con eso no se cambia a un país", concluyó.