El Gobierno y China negocian créditos para proyectos de infraestructura

La visita del presidente Mauricio Macri a la República Popular de China estará enmarcada en la posibilidad de conseguir financiamiento para grandes obras públicas.

Mientras se acelera en las refacciones y nuevas rutas, la misión al país asiático que terminó ayer tenía como una de sus misiones la de avanzar en la discusión para obtener diferentes líneas de financiamiento para obras públicas "emblemáticas".

Así lo confirmo el secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, quien aseguró que "la misión, que ya terminó, tuvo entre sus objetivos avanzar en las negociaciones para el financiamiento de una lista de obras de infraestructura bastante importante".

Según explicó el funcionario dependiente de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda que comanda Rogelio Frigerio, "esta es una lista que se presentó en diciembre pasado y que ahora se acaba de modificar en algunos renglones".

La lista es bastante extensa, e incluye grandes obras de infraestructura. "Entre las más emblemáticas está la represa del sur –Néstor Kirchner y Jorge Cepernic– la represa el Tambolar en San Juan, la presa Chihuido en Neuquén, financiamiento para obras de acueductos en la Cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires, obras de Aysa y de transporte de energía alternativa, como por ejemplo el parque fotovoltaico Cauchari, en Jujuy", explicó Bereciartua a El Cronista.

Esto fue confirmado también por un comunicado de Cancillería titulado "tercer diálogo estratégico China Argentina para la cooperación y coordinación económica" en donde suma a los proyectos que explicó el secretario de Recursos Hídricos, temas relativos a proyectos de inversión y financiamiento en lo que se refiere al reequipamiento del Belgrano Cargas, el San Martín Cargas, la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz y el proyecto de construcción de dos plantas nucleares, "que se encuentra en avanzado proceso de negociación".

Como es de suponer, no todos los proyectos se encuentran con el mismo grado de avance de las negociaciones, pero la intención es que para mediados de mayo –cuando Macri visite China se pueda anunciar la concreción del financiamiento de alguna de ellas.

"La lista de potenciales proyectos se presentó y ya se habilitó la posibilidad de obtener líneas en la relación país–país. Nosotros lo que hicimos fue ordenar todo para que se cumpla con al ley y que haya información objetiva. Ahora se está negociando con China que, hay que desmitificar, no es que financia fácilmente, pero se está avanzando", agregó.

Las líneas de negociación son relativas al grado de importancia y, de ahí, se desprende el tipo de financiamiento al que se puede acceder. "Con el gobierno de China ase negocia una lista extensa, dentro de esa lista algunos proyectos pueden lograr financiamiento concesional y el resto puede llegar a conseguir crédito comercial".

Las líneas concesional son las que otorga el Exim Bank de China y las que tienen las tasas más convenientes. Por el caso, Bereciartua adelantó que la presa de El Tambolar podría hacerse bajo este esquema "en donde, si se logra, la tasa podría ser 3,2%".

Pero uno de los puntos respecto de esto es que "el Exim Bank nunca firmaría un contrato con una provincia". Y esto significó que se cambie el modelo para la represa en San Juan.

"En el caso de las presas, esto se da en el marco del Plan Nacional del Agua, donde la Argentina está negociando el posible financiamiento concesional para El Tambolar, y donde se está avanzando. Cuando llegamos el gobierno nacional no participaba de esta obra. Ahora, a través de Interior tomamos un rol activo como contraparte porque para estos montos de financiamiento hacen falta avales del gobierno nacional, la provincia no podía tomar un financiamiento de estos montos –el gobernador Sergio Uñac le dijo a este diario que es una obra de u$s 900 millones–. Esto es un cambio de esquema, ahora nosotros tomamos una participación activa tanto en el uso de los fondos como en el desarrollo de la obra", sentenció el funcionario nacional.