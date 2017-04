Neuquén colocó un bono a siete años por u$s 366 millones y a una tasa del 7,5%

Por primera vez, la provincia de Neuquén colocó un bono en el mercado internacional que no está atado a regalías petroleras. La provincia patagónica logró ayer levantar u$s 366 millones, en un título a 7 años con una tasa de 7,5%.

En lo que para la gobernación de Omar Gutiérrez fue una demostración de confianza, la colocación, liderada por Citi, consiguió una demanda que sextuplicó el volumen ofrecido. Según explicaron fuentes cercanas a la operación, participaron de ella 240 inversores, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

Para Sebastián Maril, analista de Research For Traders se trató de una buena operación. "Salió mejor de lo esperado. Especialmente, si consideramos que se trata de un bono que no ofrece regalías hidrocarburíferas, como sí lo habían hecho Chubut o Tierra del Fuego, o incluso el mismo Neuquén el año pasado. Resulta una buena tasa", afirmó.

La gobernación neuquina había adelantado que el fondeo se utilizará para repagar deuda e invertir en obra pública. La semana pasada, la legislatura provincial aprobó una ley que estableció el uso de crédito por $5.080 millones destinados a reestructurar deuda pública y $2.543 millones para financiar equipamiento y obras de infraestructura.

No es la primera vez que Neuquén busca financiamiento en el mercado internacional. Ya lo había hecho en 2016, aunque en aquella oportunidad la posibilidad de repago estaba atada a las regalías petroleras que obtuviera la provincia.



Neuquén fue el año pasado el primer distrito en salir a buscar financiamiento el mercado internacional, luego del pago de la Argentina a los holdouts y el cierre del default, al colocar u$s 235 millones en un bono que vence en 2028, con una tasa de 8,625%.

Hasta ahora, las provincias argentinas ya consiguieron levantar u$s 3.466 millones en los mercados internacionales. La semana que viene, la provincia de Buenos Aires volverá a incursionar en los mercados de deuda. La gobernación de Vidal busca fondeo por u$s 300 millones, con los nuevos bonos "pesos-linked".

Estos títulos están regidos por Ley Nueva York, por lo que se suscriben, se denominan y pagan en dólares, pero permiten a los inversores extranjeros ingresar al famoso "carry trade".

Se espera también que Santa Cruz emita un nuevo título internacional por u$s 250 millones en los próximos meses. Por el lado de los corporativos, en mayo se realizarán nuevas incursiones en el mercado de deuda, por un total de u$s 1.100 millones. Las empresas que se alistan para salir son Capex, Pampa Energía y Banco Macro. La entidad liderada por Brito también utilizará la modalidad "peso-linked" para captar la atención de los inversores, con un título a 5 años. En total, hay en el pipeline colocaciones por u$s 5650 millones.