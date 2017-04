Las empresas giraron en marzo dividendos por u$s 140 millones

El fin del cepo cambiario le devolvió a las empresas de capitales extranjeros la libertad de girar dividendos a sus casas matrices, sin embargo todavía se perciben los efectos de una restricción que azotó al mercado de cambio durante cuatro años.

Según la Evolución del Mercado Único y Libre de cambios y Balance Cambiario (MULC), en marzo los giros de utilidades y dividendos totalizaron u$s 140 millones, una cifra que está levemente por encima de los u$s 100 millones del mismo mes del año pasado, aunque por la distorsión que generó el cepo es difícil recomponer la serie. Entre 2012 y 2015 prácticamente no existen datos, mientras que en marzo de 2011 y de 2010 –cuando todavía no se había anunciado el cepo– el monto rondaba los u$s 250 millones.

Tal como lo explica el economista Jefe de Econviews, Eric Ritondale, la alteración generada por el cepo hace muy difícil comparar períodos. "Es complicado porque a raíz de la prohibición muchas empresas trataban de encontrar la manera de resolver ese problema, y una solución fue comprar inmuebles, como forma de dolarizarse. Los giros son cash, lo que tiene efecto cambiario; y si una empresa desea, por ejemplo, vender el inmueble y hacer otra inversión, es inversión extranjera y no pasa por el MULC", subrayó Ritondale.

A su vez el especialista expresó: "De todas formas, sí se puede decir que u$s 140 millones sigue siendo muy poco. Creo que el nivel de dividendos no se recompuso, las multinacionales están ganando menos últimamente".

En 2010 se giraron u$s 4.230 millones, en 2011 –el cepo comenzó en noviembre– u$s 4495 millones, en 2012 fueron u$s 253 millones, en 2013 u$s 1344 millones, en 2014 u$s 1316 millones, en 2015 u$s 100 millones, y ya el año pasado sin el cepo u$s 2996 millones. En tanto, en los primeros tres meses del año se enviaron al exterior u$s 322 millones.

Poco antes de la liberación del mercado de cambios, sobraban especulaciones. Las principales consultoras vaticinaban el aluvión de divisas que saldría del país. Se estimaban que las compañías girarían entre u$s 8000 y u$s 12.000 millones, tomando como base que los casi u$s 4000 millones anuales que se pagaban de dividendos en los años previos a la implementación del cepo.

El mes pasado los principales giros de utilidades y dividendos fueron los pagos del sector Petróleo por u$s 63 millones y de "Alimentos, bebidas y tabaco" por u$s 20 millones, representando entre ambos el 59% de los egresos por este concepto. En febrero los giros a través del MULC totalizaron u$s 125 millones; también el petróleo había liderado la lista (u$s 49 millones), seguido por el Transporte (u$s 45 millones).

Lejos quedaron las autorizaciones que otorgaba el Banco Central, permisos a cuentagotas y de manera discrecional según las negociaciones de cada empresa con el Ministerio de Economía y la disponibilidad de dólares que tenía el organismo. El kirchnerismo solía cruzar información de todas las dependencias oficiales y sólo permitía distribuir beneficios a aquellos que tenían "todo en regla".