Gustavo López: "Macri jugó para la tribuna, faltan señales que calmen a la gente"

Gustavo López es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de la Argentina. Ocupa un lugar de privilegio en el medio, pero esa posición no lo amilana a la hora de opinar de la coyuntura política y económica del país.

En un mano a mano con 3Días, compara el arranque de Macri al frente del club Boca Juniors, allá por los 90, con sus inicios en la Presidencia de la Nación. "Los resultados eran malos. Y comparándolo con su gestión en el Gobierno, lo veo similar", afirma.



¿Cómo ves la situación política y social del país?

-A Macri lo conozco porque trabajé de cronista en Boca Juniors durante mucho tiempo mientras él comenzaba a ser presidente de la institución y me acuerdo que en sus inicios todos lo querían matar, lo criticaban mucho porque se peleó con Caniggia, Maradona, y los resultados eran malos. Y comparándolo con su gestión en el Gobierno, lo veo similar. El comienzo me hizo acordar mucho a aquellos inicios en el club donde todo el mundo tiene muchas expectativas y fe esperando resultados. El primer año no me gustó, sentí que defraudó a la gente que lo votó, pero espero que comparándolo con aquel momento futbolístico a partir de ahora sea mejor, porque si le va bien a él nos va bien a todos.



¿Confiás en que se va a reactivar la economía?

-Esperemos, porque la gente necesita estar mejor, tampoco jugó para la tribuna Macri, le faltó dar señales para que la gente no esté descontenta.



Esta semana el Presidente dijo que hace siete meses que se está generando empleo. ¿Crees que es así?

-Hasta hace tres meses yo te diría que no, pero ahora veo que la cosa se va encaminando y mejora muy de a poco, ojalá eso se note.



¿Qué opinás del conflicto docente?

-Los maestros ganan muy mal y merecen estar mejor. Sé que la Provincia está quebrada como dijo María Eugenia Vidal, quien me cae muy bien, la creo honesta y muy trabajadora, pero también pienso que hay que darles más dinero a los maestros porque son los que educan a nuestros hijos y merecen un mejor salario. Tengo primas docentes y sé que no la están pasando bien. Hay que tener cuidado, a veces se tira mucho de la cuerda hasta que se rompe, espero que no se rompa.



Comparándolo con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿qué dirías?

-Los K para mí se dividen en dos: el mandato de Néstor fue bueno, porque veníamos de un momento muy malo de la Argentina. Pero el de Cristina fue malo. La gente de su entorno le hacía creer que estaba haciendo bien las cosas y los políticos con años de poder pierden noción de la realidad.



¿Qué reflexión hacés de lo ocurrido con el hincha de Belgrano que fue arrojado de la tribuna y murió? ¿ Cuál sería la solución para que esto no suceda más?

-La solución sería que el Estado actúe y no lo hacen a veces porque quieren ahorrarse un problema, quieren tener a estos barras que son fuerza de choque y son los mismo tipos que vemos en las plazas y marchas. Algunos son secretarios de, o choferes de entonces tratan de patear la pelota, cierran los ojos y se tapan los oídos. Yo creo que el gobierno actual o el que venga debe accionar de una vez por todas porque los dirigentes tienen miedo, saben que si no les dan entradas o si le cierran las puertas a los barras al otro día los tienen en el colegio de sus hijos. Entonces acceden a un montón de cosas y terminan siendo rehenes. Y en esto no soy muy optimista que la cosa cambie. Hace 30 años que estamos con lo mismo, empantanados y no avanzamos.



¿Te tomó por sorpresa la renuncia de Marcelo Tinelli a la AFA?

-Yo pensaba que iba renunciar antes Tinelli, y esperaba que no esté con esta gente, porque él era opositor a la nueva dirigencia, cuando perdió tendría que haber luchado desde el disenso y de la vereda contraria. No tragarse un sapo y mezclarse con la gente que él criticó durante un tiempo. Esa convivencia le hizo daño, lo enfermó y ahí están las consecuencias. El estar sentado con el enemigo lo afectó.



¿Cómo somos los argentinos a la hora de ir a las urnas?

-Yo creo que los milagros no existen, si la gente votó por De la Rúa, Néstor, Cristina, Macri, es porque entendió que en ese momento era lo mejor y después te das cuenta que no, quizás los rivales eran peor que los elegidos. Pero tengo claro que nos merecemos un país mejor por los que luchamos por el día a día.

Un remador

Gustavo López no para. Su semana está prácticamente cronometrada entre su obligaciones laborales y el tiempo que dedica a su familia.

Profesional como pocos, siempre informado, Gustavo se define como ‘un remador‘. De lunes a viernes conduce los programas deportivos en Radio La Red AM910, Un buen momento (de 12 a 14 hs. y de 18 a 20 hs.) y El Juego en DirecTv Sports. También escribe para el sitio web http://haceinstantes.net y durante el fin de semana comenta en los partidos de primera división.