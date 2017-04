El Merval modera su avance animado por Tenaris

El Merval recorta las ganancias del arranque al subir 0,29 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 20.573,39 unidades, animado por firmas vinculadas a los sectores petrolero, equipos tecnológicos, y energético.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las registran Tenaris (1,83%), Mirgor (1,36%), y Central Costanera (1,33%).

"Tras cuatro caídas consecutivas en el índice de las acciones líderes, la duda es ver si el Merval logra retomar la tendencia alcista o mantiene la tónica bajista", explicó Agustín Trella, analista financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

"Más allá de las caídas de los últimos días, el Merval continúa mostrando una ganancia del 21,25% en el año. En cuanto al volumen operado, se mantiene en los $320 millones promedio", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 118.485.198 pesos, con un balance de 37 papeles en alza, 26 en baja, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AN18 gana 0,11%, el AY24 sube 0,08%, el Descuento en dólares crece 0,41%, el Descuento en pesos asciende 0,15%, el Global 17 resta 0,12%, el NF18 se contrae 0,14%, el Par en dólares mejora 0,50%, el Par en pesos cae 0,28%, el PR13 desciende 0,31%, y el PR15 suma 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se incrementa 0,55% ($ 138,25), el TVPP (en pesos) se valoriza 0,48% ($ 10,40), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se hunde 2,72% ($ 143).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva antes del cierre.

En ese contexto, los papeles de Nortel crecen 2,11%, hasta los u$s 28,1 cada uno y lideran las subas.

Las otras subas más importantes las registran Petrobras Argentina (2,06%, u$s 11,87), Ternium (1,78%, u$s 24,56), e YPF (1,28%, u$s 25,31).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (-0,87%, u$s 25,1), Edenor (-0,73%, u$s 35,79), y Globant (-0,40%, u$s 34,95).