Inquietante fallo pondría en peligro los secretos declarados al blanqueo

Sonaron las alarmas en el Gobierno, en los principales estudios jurídicos que asesoran empresas e inversores y en los ámbitos más informados del Círculo Rojo. Días antes de Pascua se conoció un fallo de la Justicia en Segunda Instancia que permite hoy en la Argentina un auténtico abuso de poder: ahora los fiscales que investigan delitos, aun en actuaciones preliminares y sin que medie la intervención de un juez, están en condiciones de exigir bajo apercibimiento a la AFIP y al sistema financiero los datos secretos de las declaraciones juradas de empresas y personas físicas, la evolución de los patrimonios y, sobre todo, los secretos declarados en el reciente e histórico blanqueo de capitales.

Una enormidad jurídica que generó primero la preocupación de Alberto Abad y las autoridades de la UIF, quienes dejaron en claro que piensan apelar a la Corte el fallo de la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativo, de modo de asegurar el resguardo del secreto fiscal, determinación que cuenta con el pleno aval de Presidencia. Y destacan que en particular, los datos del blanqueo, están a resguardo por ley especial.

El fallo de la Cámara, según el criterio de los doctores Clara Dopico, Carlos Grecco y Rodolfo Fascio, aceptó los argumentos del fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para pedir que su repartición, en las investigaciones que se llevan adelante en casos de corrupción, aun en trámites preliminares, pudieran avanzar en exigir los datos secretos de la AFIP sin necesidad de que lo autorice el juez. Hasta ahora, el Gobierno, la AFIP y los bancos estaban obligados a romper el secreto fiscal o bancario, siempre que lo solicite un juez. Nunca a pedido de los fiscales sin autorización del juez, y mucho menos en las actuaciones preliminares de una investigación que perfectamente puede estar armada por causas políticas, o inventada con denuncias anónimas y toda la trama de tropelías que se conocen habituales en la justicia politizada del país.

Hablando ayer por radio Mitre, Rodríguez negó ser parte de la agrupación Justicia Legítima, y también desmintió toda vinculación de su requerimiento con una operación liderada por la jefa de los fiscales, la temida Alejandra Gils Carbó. También aclaró que efectivamente formó parte del top team de ANSeS durante la era Kirchner, pero no a las órdenes de Amado Boudou, sino en el equipo de otro CEO, Diego Bossio.

De momento, todo quieto, ya que el fallo no está firme. La última palabra la tendrá la Corte, no en el mejor momento de la relación entre Ricardo Lorenzetti y la Casa Rosada por el efecto Carrió.

Por lo demás, se ha tornado intensa la batalla política de cara a las elecciones. Con la economía en el centro de la escena, después del marzo fatídico para el Gobierno neutralizado por la experiencia del 1A y por los cajones de Herminio que fue quemando y sigue la oposición. Mejoró Macri en las encuestas, cayó Cristina y la oposición sindical más encarnizada; sin embargo, reaparecen los cuestionamientos y con críticas despiadadas por derecha, centro e izquierda contra el manejo económico del Presidente.

La mala noticia esperada fue noticia al fin: la inflación núcleo no baja de 1,8%, aún con dólar congelado y tarifas moderadas. Sobreactuó Federico Sturzenegger con la tasa para frenar los precios y se desataron los pases de factura internos y externos por encontrar al culpable de que la economía y la inversión, ya en el arranque del segundo trimestre del año electoral, no repuntan lo esperado. Ni siquiera cuando se comparan franjas de consumo con los débiles datos del año anterior. Conviene repasar algunas novedades del momento:



- En la batalla planteada por algunos economistas de que los CEOs del Gobierno no entienden la macro y no están en condiciones de coordinar un plan económico integral, hay que saber que el Presidente Macri está del lado de los CEOs. Como todo dirigente político y empresario, detesta los pronósticos negativos del mundo económico. Y adscribe a la teoría de los CEOs del Gobierno, de que los economistas en general no saben lo que es pagar una quincena.

- Aclaran en el Directorio del BCRA que el plan de Sturzenegger con la compra de dólares es imitar el modelo de Chile que lo hizo en 2008 y 2011 sin vulnerar la flotación y las metas de inflación. En esos años, Chile aumentó entre 3 y 4 puntos del PBI cada año sus reservas con intervención oficial. Lo hicieron precisamente para equilibrar el mercado cambiario, sin afectar el régimen de flotación. Se saben fortalecidos en Reconquista 266 con el respaldo del Presidente a la lucha frontal contra la inflación. Pero insisten en destacar el cambio institucional que significa un Banco Central realmente independiente.

- Quien sigue en silencio es el ex ministro Alfonso Prat-Gay, ideólogo del modelo económico gradualista que aplicó Macri para enfrentar la herencia de Cristina, y quien verdaderamente debería explicar lo que está sucediendo con la economía en la actualidad, la inflación que persiste, el atraso cambiario, la fiesta financiera, la débil reacción del consumo, el retraso de las inversiones y demás reclamos que se le formulan por derecha y por izquierda al oficialismo.

- En cambio es mucho más ruidosa y apasionante la interna energética en el poder. Se blanqueó la tensa relación histórica del ministro Aranguren con los petroleros nacionales. "No cambió desde que llegó al Gobierno", disparó Alejandro Bulgheroni al romper su silencio de años en un reportaje al diario La Nación. "Soy ministro de Energía, no de petróleo", respondió el ex CEO de Shell. La cuestión no es sólo de modales. La estatal YPF anunció su interés por comprar parte de los activos de Shell en el país. Un sector del mercado advierte que el precio está sobrevaluado, otros opinan exactamente lo contrario. Gente áspera que hace negocios hasta en medio de las balas, lo petroleros locales preparan otra audacia: la proveedora de servicios Schlumberger, que nunca en su historia se asoció con una empresa para explorar y producir gas y petróleo, sorpresivamente se interesa junto a YPF por áreas de Vaca Muerta. Ambas compañías tienen un activo en común: Miguel Galuccio. El ex mandamás de YPF, a no dudarlo, guarda los mejores recuerdos de su paso por la petrolera gracias a la estatización de Cristina. Seguramente también valiosos secretos.