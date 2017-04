En marzo, la entrada de inversiones extranjeras casi duplicó a la de febrero

En marzo, la entrada de dólares por inversiones de extranjeros totalizaron u$s 908 millones. De acuerdo con el último Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), la cifra de marzo estuvo cerca de duplicar a los u$s 588 millones que habían entrado en febrero.

En el total del mes pasado, la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" mostró egresos netos por u$s 610 millones, lo que evidenció un descenso de u$s 142 millones respecto a la salida neta del mismo período de 2016 (u$s 752 millones). Según informó el organismo conducido por Federico Sturzenegger, esa "reducción interanual en la salida neta estuvo explicada principalmente por el incremento en los ingresos netos de inversiones de no residentes y en la reversión de la operatoria de compra-venta de títulos valores, parcialmente compensados por las acreditaciones por canjes con el exterior".

En el tercer mes del año, la entrada de dólares financieros siguió superando a la de divisas para producción. Sin embargo, por segunda vez consecutiva, hubo ingresos netos récord en ambos rubros, ya que se recibieron u$s 535 millones para inversiones de cartera y u$s 370 millones para inversiones directas. El informe del BCRA señaló: "Estas inversiones en términos netos mostraron un incremento de u$s 564 millones respecto al mismo mes del año previo, explicado tanto por el aumento de las inversiones de cartera por u$s 416 millones y como por el de las directas por u$s 148 millones".

Si bien hubo un repunte en la inversión extranjera, la entrada de dólares por este rubro no alcanzó a cubrir la fuga de capitales que se dio en marzo, que ascendió a u$s 986 millones. "Este valor puede descomponerse en compras netas de clientes de billetes por u$s 1299 millones, y ventas netas de divisas de libre disponibilidad por u$s 313 millones, dentro de las que se destacan u$s 200 millones de repatriaciones para el pago de multas en el marco del cierre del régimen de sinceramiento fiscal", indicó el BCRA. A pesar de ello, la fuga de capitales registrada en el mes apenas superó a la mitad de la anotada en febrero (u$s 1865 millones) y en enero (u$s 1945 millones).

Por su parte, las transferencias brutas al exterior de libre disponibilidad sumaron u$s 975 millones. Casi el 80% de la salida de fondos por este rubro se explicó por compras mensuales superiores a u$s 2 millones, entre las que se destacaron las operaciones por más de u$s 5 millones, que representaron el 67% del total. Al respecto, la autoridad monetaria interpretó: "Parte de estos fondos pudieron ser destinados a pagos de obligaciones externas desde las cuentas en el exterior a las que se remiten".

Por otro lado, se registraron ingresos netos de préstamos y títulos de deuda del exterior por u$s 285 millones y liquidaciones de préstamos locales por alrededor de unos u$s 340 millones.

El BCRA resaltó que, luego de los cambios normativos a fin de liberalizar el mercado de cambios, la operatoria empezó a tener más volumen. La entidad expresó: "Se registró un nuevo récord en marzo de ingresos en el Mercado Único y Libre de Cambios por el concepto, totalizando u$s 737 millones y egresos por u$s 202 millones, segundo máximo registrado en la serie. Por último, los flujos netos de moneda extranjera por la operatoria con títulos valores de entidades financieras registraron ingresos netos por u$s 15 millones. Asimismo, esta operatoria mostró una reversión de u$s 55 millones con respecto a la salida observada en el mismo mes del año 2016".