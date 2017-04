El Gobierno buscará u$s 2500 millones en euros, yenes y francos suizos

En búsqueda de una mayor diversificación, el Gobierno evalúa emitir alrededor de u$s 2500 millones en otra moneda que no sean dólares estadounidenses, tal como francos suizos, yenes o euros. Así lo sostuvo ayer el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en un rueda de prensa en Nueva York, ciudad en la que asistió ayer a un desayuno de trabajo con potenciales inversores (ver aparte).

La fecha estimada para estas colocaciones no está aún definida. Sí se determinó que nuevamente las colocaciones, aunque puedan ser en una moneda diferente al dólar, se hará según ley Nueva York, aseguraron ayer desde el Ministerio de Finanzas. "El programa de financiamiento está muy avanzado", afirmó Caputo en una conferencia de prensa en Nueva York, según detalló la agencia Reuters. "En el primer trimestre cubrimos un 70% de nuestras necesidades de financiación. Lo que tenemos para el resto del año es esencialmente refinanciamiento", agregó.

De hecho, para este año el Gobierno estableció que, en los mercados internacionales, se buscarán u$s 10.000 millones, tal como consta en el programa financiero presentado a principios de año por Caputo y su equipo. De ese total, en enero se emitió el 70%, con una colocación por u$s 7000 millones en dos bonos: por el título a 2022 obtuvo u$s 3250 millones a una tasa de 5,625% y, por otros u$s 3750 millones a 2027, paga 7%.

Luego se siguió con una emisión por 400 millones de francos suizos el 23 de marzo. Así, quedan aún en torno a u$s 2600 millones restantes para completar los u$s 10.000 millones que se buscarán este año en los mercados internacionales.

En octubre del año pasado la Argentina colocó 2500 millones de euros en dos bonos, a 2022 y a 2027. Fue la primera emisión en Europa tras 15 años de ausencia en ese mercado.

A pesar de haber vuelto a emitir en otras monedas, por ahora el Gobierno prefiere seguir haciéndolo con legislación de Estados Unidos. "Se emite bajo con ley Nueva York en cualquier moneda para poner a disponibilidad a los inversores que quieren invertir en deuda argentina básicamente por dos razones. Por un lado, para quienes quieren invertir bajo ley de una plaza creíble, con normas a favor de ellos; y, por el otro, muchos fondos solo pueden invertir por estatuto en leyes internacionales (Nueva York o europea) no en ley local", detalló Sebastián Maril, de Research For Traders.

Sólo dos grandes emisiones de los últimos años se hicieron bajo ley argentina, como el Bonar X (que venció este lunes, por u$s 7200 millones) y el Bonar 24, que se colocó en 2014. "Estos lograron que las cautelares de Griesa no los alcanzaran", recordó Maril.

"Los últimos bonos del Megacanje, que fueron defaulteados, se hicieron bajo leyes europeas", agregó. Si bien muchos de los bonistas acudieron en primer lugar a cortes locales, luego fueron derivados a Nueva York.

Además de los u$s 10.000 millones con los que el Gobierno buscará fondearse durante este año en el mercado internacional, también el país buscará recaudar otros u$s 6500 millones en las plazas locales, tanto en pesos como en la moneda estadounidense, agregó Caputo ayer.