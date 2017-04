Lorenzetti le mandó una carta documento a Carrió y le iniciará una demanda

Mientras que el ministro de Justicia dijo que el Gobierno debe ser "muy prudente" antes de pedir un juicio político al Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti le hizo saber a la diputada oficialista Elisa Carrió que le iniciará una demanda judicial por "daños" a raíz de sus afirmaciones públicas en las que lo cuestiona personal y funcionalmente.

Lorenzetti argumentó que "como ciudadano obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean", debía enviarle una segunda carta documento a Carrió, "habiendo vencido el plazo otorgado en la carta anterior" para que se retractara.

Desde el Gobierno, Garavano consideró que "la diputada ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos; eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso".

Carrió, el domingo, había vuelto a denunciar a Lorenzetti y se quejó por la falta de acompañamiento en Cambiemos. Al día siguiente el Presidente tuiteó para defender la "honestidad" de la diputada y ayer el diputado de la Fernando Sánchez agradeció su "solidaridad" a Mauricio Macri e incluso a la vicepresidenta Gabriela Michetti que había defendido a Carrió pero también a Lorenzetti.

Además la Coalición Cívica-ARI, reclamó a través de un comunicado: "No necesitamos cartas de Lorenzetti, lo que queremos es que muestre sus declaraciones juradas". Con la firma de la secretaria general de la CC-ARI Maricel Etchecoin; del legislador porteño Maximiliano Ferraro y del diputado nacional Sánchez, el texto señala que "esto no se trata de una guerra, se trata de transparencia y de trabajar de cara a la ciudadanía, algo que no estaría sucediendo en el caso de Lorenzetti".

La carta documento de Lorenzetti rechaza "todas las acusaciones" que formuló Carrió y avisó que le iniciará "acción de responsabilidad civil por daños". Sobre la reapertura de una causa judicial respecto a viajes y propiedades de la diputada oficialista, el juez cuestionó que "pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido...No tengo ninguna relación con la denuncia penal que ha mencionado, ni conozco los hechos, ni pongo en duda su honestidad", señaló.

"Desde enero de 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna", insistió el magistrado al tiempo que la acusó de intentar influir sobre otro poder: "Es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial, usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de este tipo".

"Nuestro país no requiere de intercambios epistolares, lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto", retrucaron Sánchez, Ferraro y Etchecoin. Y agregaron que "no se trata de una guerra, se trata de transparencia y de trabajar de cara a la ciudadanía, algo que no estaría sucediendo en el caso de Lorenzetti".