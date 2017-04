Un peñón en el zapato de Londres tan incómodo para la UE como Malvinas

El divorcio político de Gran Bretaña de la Unión Europea conocido como ‘Brexit’ aumentó la tensión entre los gobierno de Madrid y Londres por la ocupación ilegal del territorio español de Gibraltar . El caso tiene cierta similitud con la situación de las islas Malvinas -de soberanía argentina- invadidas por tropas inglesas desde 1833 cuando desalojaron al gobernador civil designado por Buenos Aires .

Los españoles han tenido la prudencia diplomática, y sobre todo la paciencia política, de mantener reclamos por Gibraltar en el área de las relaciones bilaterales y acudiendo a los organismos multilaterales como Naciones Unidas y Unión Europea . Los incidentes militares -que los hubo y nadie se anima a afirmar que no los habrá en el futuro- han sido muy menores como el del pasado 4 de abril. El Gobierno de Gibraltar designado por Londres acuso a España de una ‘incursión ilegal’ en ‘aguas territoriales’ a través de un tuit en el que se mostraba el patrullero español Infanta Elena navegando cerca de la costa en aguas territoriales que los británicos consideran propias .

Los pobladores de Gibraltar por indicación del gobierno local que encabeza el hombre de Londres Fabian Picardo fueron convocados a consulta popular sobre el Brexit , esto es, continuar en la Unión Europea o aceptar el divorcio,en un territorio donde los beneficios impositivos para el juego, los casinos y el sistema financiero han hecho de Gibraltar un paraíso fiscal aceptado por la Unión Europea . Ganó el si, estaba descontado.

La decisión de Gran Bretaña de separarse de la UE pone en tensión al futuro de la zona ocupada, que según las autoridades de Madrid "después del Brexit Gibraltar está más cerca de España".

Las ocupaciones territoriales ilegales por parte de Gran Bretaña en España y Argentina -Gibraltar y Malvinas- acercan de forma no buscada a los gobiernos de Madrid y Buenos Aires en un contencioso que debería motivar a las cancillerías de ambos países, al menos al ministerio de Buenos Aires, a buscar una hora de ruta coincidente para fortalecer los reclamos frente a Londres. Sin embargo la tarea no es para nada sencilla .

Gran Bretaña consiguió en 2009 durante la reunión de la Unión Europea en Lisboa extender la falsa legitimidad de su derecho en Malvinas a todo el panel que también integraba España. Desde ese momento la UE sostenía como territorio propio a las islas argentinas . Un pésimo momento para la diplomacia argentina que no supo, no pudo, contener la estrategia británica que ahora comienza a erosionarse .

El argumento de la ‘autodeterminación’ es común a los intereses de los gibraltareños y malvinenses, en ambos casos contrarios a la normativa internacional. La política trazada por las Naciones Unidas en los procesos de descolonización, que tradicionalmente la Argentina apoya, está vinculada a los países con población originaria y autóctona sometidos a una potencia extranjera. Tanto en Gibraltar como en Malvinas las poblaciones han sido ‘implantadas’ desde las invasiones militares, no son originarias, tampoco autóctonas, aunque estén bajo bandera de una potencia extranjera .

Por ahora la UE se pronunció en el diferendo a favor de los reclamos de España, al señalar que después del divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea el contencioso sobre Gibraltar tendrá carácter bilateral exclusivamente y no admitirá reclamos de Londres si antes no se pronuncia el gobierno de Madrid. Mala noticia para la señora Theresa May.

Las diferencia de los habitantes de Gibraltar que tienen al Peñón como guía geográfica, con los isleños de Malvinas es significativa. Los malvinenses también buscan la autodeterminación, están inquietos por el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Soviética, pero están protegidos por la marcha de la economía de las islas, que les permite superar los u$s 50.000 de PBI por habitantes .