Fracasó el intento oficialista de tratar en Diputados la situación en Venzuela

La alianza oficialista Cambiemos fracasó hoy por falta de quórum en su intento por tratar en la Cámara de Diputados, en una sesión especial, la situación institucional de Venezuela, declaración que había sido pedida por el presidente Mauricio Macri.



El oficialismo no pudo reunir los 129 diputados para conseguir el quórum para sesionar debido a que no bajaron al recinto los representantes del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, e bloque Justicialista y el Frente de Izquierda, entre otras.



Sólo 74 diputados bajaron al recinto y en Cambiemos se notó la ausencia de la diputada Elisa Carrió, que preside la comisión de Relaciones Exteriores, por lo que sólo se sesionó en minoría.



En el temario se incluyó un proyecto de los jefes del Frente Renovador Sergio Massa y Graciela Camaño para expresar el ‘repudio‘ por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender en sus funciones a la Asamblea Nacional, medida que luego se dejó sin efecto.



Sin embargo, el gesto no alcanzó para que el massismo baje al recinto para acompañar en el quórum.



Lo curioso no fue solo que el oficialismo fracasó en su intento por reunir a su propia tropa (86 representantes entre puros y aliados) sino la ausencia de Carrió, una de las principales promotoras de la alianza Cambiemos y presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara baja.



El oficialismo tuvo que sumar al puntano Claudio Poggi, al bonaerense Franco Caviglia y al salteño Alfredo Olmedo para alcanzar los 74 legisladores que sesionaron en minoría.



En este contexto, Negri, jefe del interblo que Cambiemos, transmitió que desde el oficialismo están “absolutamente preocupados‘ por la situación en Venezuela, que según su interpretación es un caso ‘emblemático no solo en la región”.

En su breve mensaje, el diputado por Córdoba apuntó que en Venezuela “está subvertido el orden democrático, el orden del mando y las garantías institucionales‘ y señaló que el país quedó a ‘la puerta de una guerra civil”.



Desde el Frente para la Victoria, el mendocino Guillermo Carmona, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que ‘Cambiemos ha protagonizado un verdadero papelón porque no lograron juntar a su propio bloque y hubo ausencias como la de Carrió”.



“La ausencia de todos los bloques de la oposición responde al intento del oficialismo de utilizar para la política de cabotaje una situación de conflicto de un país hermano”, agregó el legislador.



Asimismo, Carmona indicó que ‘hay proyectos del Frente para la Victoria‘ en los que se solicita ‘al presidente Macri que instruya a la canciller Susana Malcorra que cese con la actividad contra Venezuela y que inicie el diálogo para una salida negociada entre los propios venezolanos”.



Desde el bloque Justicialista se emitió un comunicado en el que transmitieron que ‘no‘ comparten el llamado a sesión especial ‘convocada solo a los fines de repudiar el ataque a la democracia en la República Bolivariana de Venezuela, dado que ya nos hemos expresado oportunamente y de manera clara sobre este tema”.



‘Con tantas cuestiones preocupantes para los argentinos, nos convocan a tratar la crisis venezolana. Es una vergüenza que no estamos dispuestos a asumir‘, expresaron los diputados nacionales.

FUENTE: Agencias Buenos Aires