La oposición a Baradel, contra la “Escuela Itinerante” y la oferta de Vidal

La discusión salarial con los docentes bonaerenses está atravesada por la inminencia de elecciones de renovación de la conducción de Suteba, el sindicato más grande del magisterio de la provincia, donde Roberto Baradel enfrentará una lista opositora de izquierda que viene experimentado un notable crecimiento.

La líder de ese agrupamiento, que se presenta como Lista Multicolor, es Romina del Pla, actual secretaria general de la populosa seccional Matanza del gremio, quien hoy salió a criticar la instalación, “sin mandato de las bases”, de la “Escuela Itinerante” con la que Suteba “reemplazó los paros”. Precisamente, hoy el Gobierno de la Ciudad concedió la prórroga solicitada por Cteera para mantener la Escuela Itinerante hasta el 5 de mayo.

La "Multicolor" controla hoy nueve seccionales del Suteba y en los comicios del 17 de mayo aspira a ampliar esa representación, con la presentación de listas alternativas en 38 seccionales, "la mayor presentación opositora de toda la historia", precisan desde ese espacio.

Del Pla también criticó la oferta presentada ayer por Vidal al frente de gremios bonaerenses, que también la rechazaron aunque sin reanudar el plan de lucha, expectantes a la continuidad del diálogo.

Según la dirigente docente y militante del Partido Obrero la "propuesta de Vidal es inaceptable", al tiempo que explicó que "la oferta, lejos de ser una mejora, es una versión empeorada del 18% en 4 cuotas"

"La propuesta de los funcionarios de Vidal significa una rebaja salarial agravada en tres años: diluye el salario docente tal como está establecido legalmente y elimina por completo el concepto del salario básico y el salario por cargo. La gobernadora, además, habla de salarios promedios inexistentes”, advirtió Del Pla en un comunicado de la Multicolor.

Y agregó: "Por otra parte, somete una variable del salario al presentismo, que no sólo está condicionado a que el docente no falte, sino que en el año 2018 estaría sometido a que haya una rebaja real de las suplencias generales. O sea que un docente deberá controlar que el otro no falte por estar enfermo, por casarse, o por tener un pariente que fallezca, para que no le tengan que designar un suplente y poder cobrar el presentismo”.

Del Pla criticó que "la dirección de Ctera ha reemplazado -sin mandato alguno- los paros por una "carpa itinerante" que no tiene la función de organizar a los trabajadores de la educación para quebrar el ataque del gobierno”.

Distintos referentes del gremialismo docente que negocia la paritaria también centraron buena parte de sus críticas en la cuestión del presentismo. En ese sentido, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Mirta Petrocini, señaló que “una gran parte de la propuesta está basada en el presentismo, que no solamente limita el pleno ejercicio de un derecho, sino que se supedita a proyecciones anuales y no a números reales”.

La dirigente advirtió que “en primer lugar, el presentismo que propone la provincia es no remunerativo, es decir que no va al básico y no lo reciben los jubilados. En segundo lugar, se abonará de acuerdo con la disminución interanual de la masa salarial en suplencias, siempre que esa reducción sea de al menos un 10%”.