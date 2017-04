Theresa May llamó a elecciones anticipadas en el Reino Unido

La primera ministra británica Theresa May pidió este martes por sorpresa la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas el 8 de junio, para afrontar con más fuerza las negociaciones de salida de la Unión Europea.



“Necesitamos una elección general y la necesitamos ahora”, dijo, ante Downing Street, la primera ministra, que necesitará la aprobación del Parlamento para poder convocarla.



May, que hasta ahora había rechazado los llamados de su partido a aprovechar su superioridad en los sondeos para anticipar comicios, dijo que lo hacía “a regañadientes”, pero que era necesario para “garantizar el liderazgo fuerte y seguro que necesita el país” en los dos años de negociaciones con Bruselas.



La primera ministra saltó a Downing Street desde el ministerio de Interior tras la dimisión de David Cameron en junio de 2016 y gracias a su victoria en unas primarias del Partido Conservador, pero su liderazgo no había sido refrendado por las urnas.



Aún así, su popularidad supera de largo -por 20 puntos, en algunos sondeos- a la del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.



Aunque el Parlamento podría bloquear la convocatoria, Corbyn dio a entender reiteradamente que no se opondría a la celebración de comicios.



De convocarse finalmente, serán las segundas elecciones generales británicas en dos años, tras las de mayo de 2015, con el referéndum de la Unión Europea de por medio.



May activó formalmente el proceso de salida de la UE el 22 de marzo, nueve meses después del referéndum, dando el pistoletazo de salida a dos años de negociaciones para deshacer 44 años de relación entre el Reino Unido y la Unión Europea.