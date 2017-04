Oficialismo y oposición se cruzan por las sesiones especiales del Congreso

La alianza Cambiemos y las distintas versiones del peronismo medirán fuerzas en la Cámara de Diputados, primero, mañana cuando se reúnan en una sesión especial para tratar la crisis de Venezuela mientras que para el miércoles están previstas otras tres sesiones especiales que fueron convocadas para debatir sobre el conflicto docente.



Fuentes parlamentarias confirmaron que la coalición oficialista presentó en las últimas horas un pedido de sesión especial para mañana a las 16 con la intención de que la Cámara emita una posición oficial respecto de la situación política de Venezuela, postura reclamada por el presidente Mauricio Macri.



Asimismo se confirmó desde la presidencia de Diputados el cronograma de sesiones para el miércoles que arrancará a las 9.30 con la reunión solicitada por el Frente Renovador (FR) para tratar un proyecto de ley que promueve una mesa de diálogo entre los gremios de los maestros y el gobierno, mientras que para una hora después está prevista una segunda sesión solicitada por el Frente para la Victoria (FpV) para reclamar el llamado a paritaria nacional docente.



En tanto, para las 11.30 está agendada la sesión convocada por el oficialismo con un temario que, en principio, excluye asuntos conflictivos, aunque fuentes legislativas dejaron abierta la posibilidad de incluir la propuesta que impulsa la creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), resistido por la dirigencia sindical docente.



Tras un letargo de más de 45 días desde la apertura de sesiones ordinarias, Diputados se encamina a una doble jornada de intensa actividad que se iniciará mañana con una sesión especial pedida por el oficialismo para tratar la situación institucional de Venezuela a partir de un temario que incluye proyectos que llevan las firmas de Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI), Mario Negri (UCR) y Eduardo Amadeo (PRO). “Ahora vamos a ver qué dicen los PJ y los K”, planteó una importante fuente del radicalismo tras confirmarse el pedido de sesión especial.



Por su parte, Guillermo Carmona (FpV) destacó, en diálogo con DyN, que ‘a través de los asesores pedimos que se consensúe un proyecto en común, instando al diálogo a las partes en conflicto. Evidentemente no es el espíritu del oficialismo‘. En tanto, el miércoles, la Cámara baja fue citada para tratar en primer orden el proyecto de ley para establecer un ‘Régimen de convocatoria a la mesa de diálogo y consenso docente para garantizar la educación pública‘ impulsado por el massismo



No obstante, el Frente Renovador no tiene garantizado los 129 diputados necesarios para conseguir el quórum para sesionar, pero de lograrlo el oficialismo bajará al recinto para impedir que reúna los dos tercios necesarios para aprobar la propuesta que no tiene dictamen de comisión y que se discutirá sobre tablas. El segundo intento de la oposición para tratar el tema docente está agendado para las 10.30 a partir de un pedido de sesión especial del kirchnerismo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y en consecuencia la convocatoria a paritaria nacional docente.



‘Este Congreso ya votó una ley nacional por lo que no podemos ir con el proyecto de creación de una mesa de diálogo educativo. Lo que hay que exigir es la paritaria docente, lo del Frente Renovador es un proyecto inabordable‘, sostuvo la diputada kirchnerista Teresa García en diálogo con DyN.



La tercera sesión especial fue solicitada por el oficialismo para tratar un temario que incluye un proyecto de modificación de la Cámara Federal de Apelación y de Casación Penal, otra propuesta de Margarita Stolbizer (GEN) sobre la obligación de denunciar delitos, una iniciativa sobre importación de lámparas incandescentes y otra que impulsa presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad acústica para todo el territorio nacional.



Sin embargo, desde el oficialismo, aún no dieron por descartada la posibilidad de que se incluya el proyecto de creación del Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Educación, como ente autónomo. La propuesta no es del oficialismo, sino del peronista correntino Carlos Rubín (Bloque Justicialista), quien contó con el acompañamiento de diputados de Cambiemos y de Stolbizer, pero es resistido por los gremios docentes.

FUENTE: Agencias Buenos Aires