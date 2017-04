Casanello se excluyó de la investigación contra Macri por los Panamá Papers

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa conocida como Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y derivó parte al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos sino sospechas de irregularidades tributarias, mientras que otra parte fue remitida a un juzgado de instrucción que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del mandatario cuando era jefe de Gobierno.

El magistrado giró así un tramo del expediente a la Justicia de instrucción, donde se investiga a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, y el resto al fuero penal económico, por posibles infracciones tributarias."El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo el magistrado.

Casanello remarcó también que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista" de supuesto lavado de dinero. Macri estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA), en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a raíz de un pedido del fiscal federal Federico Delgado.

En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de u$s 9.5 millones de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana. Ante la justicia, Franco Macri, padre del presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado Jorge Anzorreguy que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.

La UIF había sostenido que "Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008" y que "Kagemusha (Panamá) fue disuelta por morosidad de 10 años consecutivos en 2006".

La causa se inició a partir de una denuncia del diputado nacional de Frente Para la Victoria Darío Martínez, luego de que salieran a la luz los resultados de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers. No se trata del único expediente que involucra al Presidente, quien entre otros casos también es investigado por la venta de la aerolínea Mac Air, a la firma Avianca, y por la condonación del Estado de la deuda millonaria de Correo Argentino SA, que era parte del Grupo Macri.

Casanello ya había tramitado una causa contra Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. Se trataba del caso en el que se lo investigó por presuntas escuchas ilegales a funcionarios, en la cual finalmente y por decisión de Casanello fue sobreseido. Macri estuvo procesado de 2010 a 2015 en ese caso.