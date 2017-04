Murió Carlos Slepoy, el abogado que defendió la justicia universal

En el diario El País ayer Natalia Junquera escribió: "Ha muerto un hombre que será llorado en dos continentes, en muchos países. Se llamaba Carlos Slepoy y asistió, como abogado, a víctimas de la dictadura argentina, la chilena, la guatemalteca y la española a lo largo de cuatro décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la justicia universal".

Slepoy era argentino y se exilió en 1979 en España, adonde llegó tras escapar de la dictadura que comandaba Jorge Rafael Videla.

Tenía 68 años y a pesar de estar en silla de ruedas se ocupó de la universalización de la justicia y los derechos humanos con causas que representó en distintos tribunales. La última, una demanda argentina contra los crímenes del franquismo que presentó en el juzgado de Servini de Cubría.

Slepoy sobrevivió a las torturas y la detención durante 20 meses durante la dictadura argentina y al disparo que recibió, por la espalda, en 1982 cuando quiso defender de la agresión policial a unos chicos en una plaza madrileña. El policía que le disparó estaba borracho y fue condenado a seis años de prisión.

Dedicado en un principio al derecho laboral, Slepoy ayudó a víctimas de la dictadura argentina que se presentaron ante el juez español Baltazar Garzón cuando algunos crímenes dejaron de juzgarse en Argentina y tras los indultos de Carlos Menem.

En ElDiario.es también reconocían anoche la trayectoria de "un abogado valiente y perseverante, impulsor de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, abogado de la acusación popular en el juicio contra Pinochet o contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo", citaban entre otros casos.

En 2003, Baltazar Garzón abrió juicio contra el represor Adolfo Scilingo, quien le había confesado en 1997 su participación en los ‘vuelos de la muerte’. En abril de 2005, el marino fue condenado con Slepoy como querellante.

También participó en las causas contra el ex teniente argentino Ricardo Cavallo, el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el ex dictador de Guatemala Rí os Montt por lo que ayer se multiplicaban los mensajes de tristeza y reconocimiento.